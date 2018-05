Il titolo calcistico targato EA Sports è pronto ad aggiornarsi con la modalità dedicata alla manifestazione più attesa dell'estate.

La modalità Mondiali di FIFA 18 continua a prendere forma. Dopo aver ufficialmente annunciato la data d'uscita del DLC, scaricabile a partire dal 29 maggio, EA Sports ha deciso di svelare cinque nazionali che offriranno - tra le altre - delle carte utilizzabili nella suddetta modalità. Nello specifico il pokerissimo di selezioni rese note conduce ai nomi di Belgio, Messico e Argentina, con Francia e Germania che si sono aggiunte soltanto nelle scorse ore.

Belgio che potrà vantare una intesa ideale con tutti i calciatori facenti parte delle altre selezioni europee: tante le carte interessanti tra le fila dei Diavoli Rossi, con Mertens, Hazard, De Bruyne, Lukaku e Nainggolan che rappresentano soltanto alcuni dei numerosissimi prescelti per la modalità Mondiali di FIFA 18. Interessante però anche la selezione del Messico, che vanterà un'ottima intesa con le nazionali del Centro America. Saranno Lozano, Jimenez e Chicharito Hernadez a rappresentare le punte di diamante di un organico che annovererà anche giocatori del calibro di Fabian, Layun, Vela, Corona, Moreno, Herrera e Guardado. E l'Argentina? Lì, chiaramente, si vince a mani basse.

Pensate, in primis, alla quantità di talenti presenti nel raggruppamento delle sudamericane, che vanteranno un'ottima intesa nel DLC. In virtù di questo non è utopistico pensare ad un attacco dei sogni formato da Messi, Neymar e Aguero. Non che la sola Seleccion pecchi di qualità, potendo annoverare i vari Dybala, Higuain, Rulli, Di Maria e Papu Gomez. Menzione d'onore, infine, per un'altra europea: nelle scorse ore infatti è stata annunciata la rosa della Francia, che già fa tremare gli utenti con il terribile trio formato da Mbappé, Pogba e Griezmann. Stesso discorso per la Germania di Sané, Kimmich, Kroos e Werner.

FIFA 18: rilasciata l'edizione fisica pre-Mondiali

Ea Sports, forte di una modalità che ha già riscosso larghi successi nel 2014, ha deciso di lanciare sul mercato una versione "rinfrescata" di FIFA 18. La nuova edizione del titolo, in vendita ad un prezzo di 39,90€, vede Cristiano Ronaldo capeggiare in copertina con indosso la casacca del suo Portogallo, Campione d'Europa uscente. Anche qualora acquistasse la versione fisica, tuttavia, sarà necessario il download del DLC, utilizzabile già prima dell'inizio della manifestazione sulla modalità Ultimte Team.