Il difensore spagnolo è in scadenza e potrebbe essere il primo colpo del mercato giallorosso: il club gli ha fatto un'offerta, si attende la risposta del calciatore.

19 minuti fa di Daniele Rocca

È arrivato il momento di guardare avanti. La stagione della Roma si è conclusa con il pareggio casalingo contro la Juventus: un punto che ha consentito ai ragazzi di Di Francesco di chiudere il discorso Champions League con una giornata d'anticipo. La qualificazione è in tasca, adesso è tempo di pensare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

I proventi ottenuti grazie all'impronosticabile cammino europeo consentiranno al club giallorosso investimenti importanti nei prossimi due mesi. Monchi si sfrega le mani e già pensa ai primi colpi da regalare al calciomercato Roma. Oltre a cercare di trattenere i calciatori più forti, da Alisson a Dzeko, il ds romanista è chiamato a un lavoro oculato in entrata.

Sono diversi i profili studiati dalla dirigenza. In queste ore il nome che circola per il calciomercato Roma è quello di Ivan Marcano, difensore del Porto che si appresta a compiere 31 anni. Il suo contratto è in scadenza e potrebbe arrivare a Roma a parametro zero in caso di accordo. Il club giallorosso ha fatto un'offerta, ora si attende la risposta da parte del calciatore, molto corteggiato anche in Spagna e Turchia.

Getty Images Ivan Marcano è nato a Santander il 23 giugno 1987: in carriera ha giocato in Spagna, Grecia, Russia e Portogallo

Calciomercato Roma, si tratta per Marcano del Porto

Festeggerà il suo compleanno il prossimo 23 giugno. Una settimana dopo sarà libero dall'accordo che attualmente lo lega al Porto: sono giorni caldissimi per il futuro di Ivan Marcano, che nelle prossime ore dovrà dare una risposta alla Roma. Sul piatto c'è un contratto triennale da due milioni a stagione più premi. C'è ottimismo per la buona riuscita della trattativa, anche se su di lui è vivo l'interesse di Valencia, Fenerbahce e Besiktas. Mentre nei mesi passati per il centrale spagnolo c'era stato un doppio sondaggio da club italiani: Milan e Lazio avevano manifestato il loro apprezzamento per il ragazzo cresciuto calcisticamente nel Racing Santander.

Ed è proprio nella squadra della sua città che muovi i primi passi da professionista, prima di passare al Villarreal per circa 6 milioni di euro. Il suo rendimento non convince né l'allenatore, né la società, che decide di girarlo in prestito al Getafe prima e all'Olympiacos. Dopo la parentesi in terra greca, nel 2012 si trasferisce in Russia, acquistato a titolo definitivo dal Rubin Kazan.

Getty Images Marcano e Manolas hanno giocato insieme nel 2014 vincendo il campionato greco con l'Olympiacos Pireo.

Due stagioni da titolare, poi il ritorno per sei mesi nel Pireo, dove con Manolas compagno di squadra vince il campionato. A giugno il salto di livello con l'approdo nel Porto, la parentesi più lunga della sua carriera: quattro stagioni 157 presenze e 14 reti, metà delle quali segnate proprio quest'anno. Ecco Ivan Marcano, primo obiettivo del calciomercato Roma. Difensore mancino, con un trascorso da terzino, che si è riscoperto goleador a 30 anni suonati.