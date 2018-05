Altro acquisto a parametro zero in casa Milan: dopo Reina e Strinic, la società rossonera si appresta a presentare il giovane attaccante brasiliano cresciuto nel Cruzeiro.

1 condivisione

3 ore fa di Daniele Rocca

Progettare il futuro per non ripetere gli errori commessi nel passato più recente. Il calciomercato Milan è già entrato nel vivo, con Fassone e Mirabelli che stavolta non possono più sbagliare. Dopo gli ingenti investimenti della passata stagione, i dirigenti rossoneri sono alla prove d'appello. Ecco perché i prossimi due mesi saranno fondamentali per le dinamiche del club.

Indipendentemente dalla conferma o meno di Gattuso, il Diavolo deve ritrovare la propria identità: solidità difensiva, fantasia in mezzo al campo e concretezza in avanti. Criteri indispensabili per tornare a vincere sia in Italia che in Europa. Un motivo in più per rinforzare il gruppo in vista del mercato.

Come? Si è iniziato con i parametri zero. Dalla Sampdoria è arrivato Ivan Strinic, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i blucerchiati. Mentre dal Napoli è stato rilevato Pepe Reina: il portiere è entrato in contrasto con il presidente De Laurentiis e ha deciso di cambiare aria per il bene della sua carriera. Ma il prossimo calciomercato Milan sarà improntato anche sui giovani. In questo senso va sottolineato l'ingaggio di Nathan Bernardes Soares. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul giovane brasiliano.

Sem clube, jovem atacante brasileiro desperta atenção do Milan e assina por dois anos https://t.co/Vt7OaMavWi pic.twitter.com/79qKKZImV0 — globoesportecom (@globoesportecom) March 16, 2018

Calciomercato Milan, preso Nathan Bernardes Soares: arriva dal Cruzeiro

Non si parla di soldi, almeno per il momento. Il budget per il prossima calciomercato Milan non è stato ancora stabilito. Ecco perché le mosse studiate fino a questo momento hanno riguardato esclusivamente profili a parametro zero. È il caso di Nathan Bernardes Soares, messo sotto contratto a metà marzo dopo 7 mesi di inattività. Motivo? Il suo accordo con il Cruzeiro era scaduto e il club di Belo Horizonte ha deciso di lasciarlo libero.

Ma chi è Nathan Bernardes Soares? Attaccante brasiliano classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro e arrivato al Milan dopo una parentesi in prestito all'Avaì, società brasiliana con sede nella città di Florianópolis. Nei suoi primi due mesi in Italia, il calciatore è stato impiegato nella Primavera di Lupi, scendendo in campo in occasione della finale di ritorno di Coppa Italia (vinta dal Torino).

Non si può certo dire che fino a questo momento abbia lasciato il segno nel settore giovanile rossonero. E neanche che abbia messo in mostra un talento particolare che possa far ben sperare in proiezione futura. Tanto che qualcuno è arrivato addirittura ad ipotizzare che il suo tesseramento possa essere un escamotage per liberare uno slot da extracomunitario. Non sarebbe una novità assoluta: nel passato recente lo hanno fatto sia Roma (Babù nel 2013) che Napoli (Bangoura, lo scorso gennaio).