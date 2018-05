Il capitano dei Colchoneros aveva definito l'Europa League "una m***a" ma ora ha cambiato idea: "Mi rimangio tutto, questa coppa ci ha dato tantissimo".

Solo gli stupidi non cambiano idea, e Gabi è tutt'altro che uno stupido. Il capitano dell'Atletico Madrid non era particolarmente affezionato - eufemisco - all'Europa League, ma dopo il successo in finale contro il Marsiglia la sua considerazione per la sorella minore della Champions League è mutata.

"L'Europa League es una m****a", aveva detto Gabi il secondo pareggio contro il Qarabag nella fase a gironi di Champions League che ha visto i Colchoneros chiudere al terzo posto dietro alla capolista Roma e al Chelsea. Da quel giorno sono passati mesi in cui la banda di Simeone ha iniziato a ingranare arrivando alla finale di Lione.

In serie sono cadute Copenhagen, Lomotiv Mosca, Sporting, Arsenal e Marsiglia, quest'ultima sconfitta 3-0 con la doppietta di Griezmann e il sigillo di Gabi che poi ha alzato al cielo il trofeo insieme a Fernando Torres.

Abbiamo dimostrato che l'Atletico è una delle migliori squadre d'Europa, per noi è stata una partita molto importante perché ci permette di restare al top. Sappiamo soffrire, abbiamo ucciso la partita al momento giusto. L'Europa League una m***a? Ho cambiato idea, ora mi piace...

Poi ha parlato in zona mista anche di Griezmann e Fernando Torres: