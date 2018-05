Quarto incontro in poco più di un mese tra il campione WWE e il giapponese: in palio la facoltà di scegliere la stipulazione del match a Money in the Bank.

Marco Ercole

Dopo quella di ieri di Raw, anche la puntata di WWE SmackDown va in scena nella O2 Arena di Londra, in questa tappa inglese del tour europeo della World Wrestling Entertainment, che venerdì 18 porterà il roster rosso in Italia, a Torino.

Anche in questo caso saranno determinati ulteriori partecipanti di WWE SmackDown ai prossimi Money in the Bank Ladder Match (dopo le qualifiche della settimana scorsa da parte di Charlotte, The Miz e Rusev).

Ma il match più atteso è probabilmente quello tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura (il quarto da WrestleMania 34 dell’8 aprile), il cui vincitore determinerà la stipulazione del loro incontro per il titolo, probabilmente il definitivo, a Money in the Bank. Questo e molto altro (tra cui la Royal 'Mellabration) nella puntata che vi stiamo per raccontare, come sempre nella rubrica WWE-ek SmackDown a cura di FOXSport.it.

WWE SmackDown

La puntata viene aperta dall'ingresso di Daniel Bryan, che viene intervistato sul ring da Renee Young. Lui spiega che adesso che è tornato vuole essere al top, quindi arrivare a combattere (e vincere) per la WWE Championship.

Viene interrotto dall'ingresso di Big Cass, che vuole dimostrare come Daniel Bryan sia in realtà un perdente e che debba lasciar perdere tutto per restare con la sua famiglia.

Poi sale sul ring e inizia a prenderlo in giro imitandolo, ma Daniel Bryan non perde tempo e lo attacca, accanendosi in particolare sul ginocchio sul quale si era infortunato, fermandosi solo dopo l'ingresso di 4 arbitri e del personale. Big Cass abbandona l'arena zoppicando, Daniel Bryan festeggia con il pubblico.

The New Day vs The Bar

Money in the Bank Qualification Match

Tag Team Match particolare, dove lo schieramento vincente avrà la possibilità di selezionare un proprio membro per farlo partecipare al prossimo Money in the Bank Ladder Match. Per il New Day sono schierati Big E e Xavier Woods, di fronte ovviamente a Sheamus e Cesaro.

La sfida si risolve quando Big E colpisce l'irlandese lanciandosi fuori dal ring e allo stesso tempo, sul quadrato, Xavier Woods va a chiudere su Cesaro, prendendosi la vittoria e la possibilità di mandare un membro del New Day nel prossimo match con in palio la preziosa valigetta.

The New Day vince e manderà un suo membro al Money in the Bank.

Backstage

Dopo quello della settimana scorsa, i Bludgeon Brothers mandano un altro inquietante video, in cui ricordano di aver battuto tutte le coppie del roster e aspettano qualcuno in grado di mettere in discussione la loro leadership.

Passiamo con l'inquadratura su Mandy Rose e Sonya Deville, che sono in compagnia di Paige. La GM annuncia alle sue due ex compagne dell'Absolution che stasera avranno una chance di entrare nel MITB Match femminile, in un Triple Threat Match con Becky Lynch.

Andrade “Cien” Almas (con Zelina Vega) vs Local competitor

Finalmente, dopo settimane di promo, Andrade "Cien" Almas fa il suo debutto a SmackDown, accompagnato dall'immancabile Zelina Vega. L'ex NXT Champion affronta e batte in pochi minuti un wrestler locale, quindi non di certo un avversario impegnativo, ma è sufficiente per bagnare con una vittoria il suo esordio nel roster blu, dopo la sua Hammerlock DDT.

Al termine dell'incontro poi Zelina Vega tiene un promo, dicendo che sono arrivati a SmackDown per prenderne il controllo.

Backstage

Renee Young intervista nel backstage AJ Styles, che si prepara per l'incontro con Nakamura di stasera e si dice convinto di batterlo.

Passiamo con l'inquadratura su Rusev, nello spogliatoio con Aiden English. I due parlano del fatto che il destino abbia messo il bulgaro nelle condizioni di prendere la valigetta del Money in the Bank. Mentre fanno le prove di canto, vengono interrotti da Lana, che annuncia come la prossima settimana debba affrontare Billie Kay per un match di qualificazione al MITB. E così loro due potrebbero diventare la prima coppia capace di diventare Mr e Mrs Money in the Bank.

Royal 'Mellabration

È arrivato il momento della Royal 'Mellabration, che viene annunciata in pompa magna da una sorta di ufficiale. La campionessa femminile di WWE SmackDown viene introdotta da una musica regale e dalle classiche guardie inglesi a protezione di Buckingham Palace.

La Principessa di Staten Island fa così il suo ingresso e sale sul ring, dicendo di essere meglio di qualunque persona all'interno dell'arena, così come di tutte le altre WWE Superstar femminili, Ronda Rousey compresa. La raggiunge Paige e la ferma dicendo che dovrà difendere il suo titolo a Money in the Bank. Poi presenta la sua avversaria: Asuka!!! Carmella dovrà difendere il titolo contro la giapponese.

Backstage

Stavolta è Shinsuke Nakamura che viene intervistato in vista del main event di stasera e anche il giapponese è certo di poter avere la meglio, visto che prenderà a calci in faccia il suo avversario.

Becky Lynch vs Sonya Deville vs Mandy Rose

Money in the Bank Qualification Match

Altro match di qualificazione al Money in the Bank, stavolta alla versione femminile. Becky Lynch a affronta Sonya Deville e Mandy Rose, in quello che inizialmente ha tutta l'apparenza di un Handicap Match.

Poi però Mandy Rose prova a "tradire" Sonya Deville, cominciando a creare le prime fratture tra quel che resta dell'Absolution e rendendo l'incontro senza esclusione di colpi. Così per Becky diventa più semplice riuscire ad avere la meglio, sottomettendo Mandy Rose con la sua Dis Arm Her che vale la qualificazione al Money in the Bank ladder match femminile.

Becky Lynch vince e si qualifica al Money in the Bank.

Backstage

Le IIconics mandano un videomessaggio in cui Billie Kay assicura che batterà Lana e sarà a MITB per rendere SmackDown "iconico".

Passiamo con l'inquadratura su Samoa Joe, che con un altro videomessaggio spiega che la prossima settimana se la vedrà con Big Cass (e a suo giudizio lo batterà), nell'ultimo match di qualificazione per il Money in the Bank.

AJ Styles vs Shinsuke Nakamura

Ed eccoci arrivati al main event della serata, il quarto incontro in WWE di AJ Styles e Shinsuke Nakamura nel giro di poco più di un mese. Stavolta in palio non ci sono titoli, ma la possibilità di scegliere la stipulazione del loro prossimo match per la WWE Championship in programma a Money in the Bank.

Probabilmente è il migliore match tra in due nella compagnia di Stamford, con una grandissima prestazione di entrambi e la vittoria del giapponese, abile nell'inscenare di aver subito un Low Blow con l'arbitro girato e sorprendere successivamente The Phenomenal con un Exploder Suplex seguito dalla Kinshasa. Adesso toccherà a lui decidere la modalità del loro prossimo incontro, quello con in palio la cintura di campione WWE a MITB.