Torna il Biscione sulla maglia casalinga dei nerazzurri per il 2018/19.

26 minuti fa

Non sa ancora se la prossima stagione disputerà la Champions League, ma intanto l'Inter ha presentato la prima maglia per il 2018/19. Domenica 20 maggio allo Stadio Olimpico i nerazzurri faranno tappa all'Olimpico per affrontare la Lazio in un vero e proprio spareggio, dovrebbero farlo con la nuova maglia targata Nike.

Nell'anno in cui Inter e Nike celebrano 20 anni di partnership, viene prodotta una casacca che ricorda la maglia indossata nel 1998/99 e nel 2010/11. Da segnalre anche il ritorno del Biscione, con le righe blu e nere che gradualmente si trasformano in una sottile grafica a pelle di serpente. La nuova divisa sarà messa in vendita a partire dal 17 maggio su nike.com, store.inter.it e i principali rivenditori autorizzati.