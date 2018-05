Serie A, infortunio per Spinazzola: lesione del legamento crociato

Spinazzola salterà quindi la preparazione agli ordini di Allegri e tornerà in gruppo a stagione ampiamente iniziata.

No, non era solo una distorsione al ginocchio. L'infortunio occorso all'esterno dell'Atalanta Leonardo Spinazzola è molto più grave di quanto preventivato inizialmente: si tratta di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L'esterno di proprietà della Juventus è stata operato a Villa Staurt per la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale.

