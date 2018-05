Accesa discussione tra il tecnico e un tifoso rossoblù al Centro Tecnico Niccolò Galli.

Aria tesa in casa Bologna. Il club emiliano non vince in Serie A dal 15 aprile, giorno in cui i rossoblù si sono imposti 2-0 sull'Hellas Verona. Dopo sono arrivate 4 sconfitte (contro Sampdoria, Milan, Juventus e Chievo) e 1 pareggio che hanno portato la squadra a occupare la 13esima posizione in classifica a quota 39 punti.

Il Bologna ormai è salvo, ma ovviamente i tifosi non sono contenti dei risultati e dell'operato dell'allenatore Roberto Donadoni. Emblematica la lite che c'è stata al Centro Tecnico Niccolò Galli tra il tecnico e un tifoso secondo cui l'ex coach del Parma aveva risposto col gesto dell'ombrello ad alcuni supporter che si lamentavano del rendimento della squadra.

Donadoni ha smentito fermamente l'accaduto e ha accusato il tifoso di essere un bugiardo. Durante la discussione sono intervenuti anche il team manager Marco Di Vaio e il direttore sportivo Marco Bigon.