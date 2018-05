La rassegna stampa termina col quotidiano portoghese la Bola, che titola sulla vergognosa aggressione subita da allenatore, giocatori e staff dello Sporting Lisbona per mano di una 50 di tifosi entrati nel centro sportivo della squadra.

Il nostro giro di Spagna si chiude con il madrileno Marca, concentrato sulla finale di Europa League dell'Atletico Madrid che sfiderà l'Olympique Marsiglia. I Colchoneros hanno già vinto il trofeo per due volte.

È il calciomercato l'argomento principale del Mundo Deportivo che proprio ieri parlava dell'interessamento del Barcellona per il francese Lenglet. Oggi sembra che i blaugrana abbiano raggiunto l'accordo col difensore.

Anche in Spagna il focus è sulla partitissima di domani sera: alle 20:45 Atletico Madrid e Olympique Marsiglia si giocheranno la vittoria nella finale di Europa League in programma al Parc Olympique Lyonnais.

È Buffon il protagonista della prima pagina di Tuttosport, che raccoglie dichiarazioni sul futuro del portiere. Domani alle 11:30, il capitano della Juventus terrà una conferenza stampa a Vinovo per annunciare le sue intenzioni.

Il Corriere dello Sport dedica solo il taglio alto a Mancini, mentre il titolo principale è sul calciomercato dell'Inter: se i nerazzurri si qualificassero in Champions League, il primo obiettivo sarebbe Gundogan del Manchester City.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata a Roberto Mancini che ieri ha tenuto la prima conferenza stampa dalla sua nomina ufficiale come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il quotidiano rosa si concentra sull'arrivo di Mancini sulla panchina della Nazionale, mentre in Europa il focus e sulla finale di Europa League di stasera.

