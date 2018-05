Il club uruguayano, in collaborazione col Ministero della salute, partecipa alla campagna invitando i tifosi a donare: la divisa avrà una manica lunga e una corta.

di Daniele Minuti

Il Peñarol scende in campo per una campagna sulla salute pubblica. Il club più vincente di Uruguay (e in assoluto il secondo ad aver vinto più campionati del mondo con 51, soltanto 3 in meno del Glasgow Rangers) ha deciso di promuovere la donazione di sangue per tutta la durata del prossimo mese..

La società giallonera, non nuova a iniziative simili, ha annunciato con un comunicato sul suo sito ufficiale che collaborerà direttamente con il Ministero della salute ad un progetto che dovrebbe durare fino alla metà di giugno.

Oltre alle indicazioni rilasciate per i tifosi (e non) con le indicazioni necessarie per fare una donazione, il Peñarol compirà anche un altro gesto simbolico a partire dalla prossima partita del campionato: cambiare la maglia per lanciare un messaggio.

Peñarol, con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, lanzó campaña de donación de #SangreAurinegra ¡Súmate! https://t.co/BY63N40mqm pic.twitter.com/vdp0qlyhGF — PEÑAROL Oficial (@OficialCAP) May 14, 2018

Nel comunicato infatti il club ha mostrato l'immagine della divisa che i giocatori gialloneri indosseranno già dalla prossima sfida casalinga contro il River Plate. La maglietta avrà una manica lunga e una più corta, a simboleggiare il braccio lasciato scoperto per permettere il prelievo.

Questa iniziativa durerà circa un mese e terminerà il prossimo 14 di giugno, data della giornata mondiale del donatore di sangue. La divisa sarà inoltre in vendita sul sito del club in edizione limitata fino al termine della campagna.

Alla conferenza stampa tenuta per annunciare la collaborazione del Peñarol con il Ministero della salute uruguayano erano presenti il presidente Jorge Barrera e il ministro della salute in persona Jorge Basso.