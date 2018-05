Con un originalissimo video pubblicato su Facebook e Twitter, sono stati resi noti i 23 giocatori dei Tre Leoni che voleranno in Russia per la kermesse iridata.

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha fatto le sue scelte e ha diramato la lista dei 23 convocati per i Mondiali di Russia 2018. Tutti i giocatori prescelti giocano in Premier League, nessun'altra selezione è composta esclusivamente da elementi che militano nel campionato nazionale.

I convocati sono stati annunciati sui canali social della Nazionale dei Tre Leoni con un bellissimo video in cui tanti piccoli tifosi scandiscono uno ad uno i nomi dei giocatori. "For the nation, by the nation”, è il motto che accompagna la clip.

Tra i nomi spicca quello del 19enne terzino del Liverpool Alexander-Arnold, mentre sono confermate le esclusioni di Hart e Wilshere. Il Tottenham, con 5 giocatori, è il club più rappresentato davanti alle due squadre di Manchester con 4.

Mondiali Russia 2018, Inghilterra: i 23 convocati del ct Southgate

Portieri: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United).

Centrocampisti: Eric Dier, Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).

Attaccanti: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal), Harry Kane (Tottenham).

Riserve: Tom Heaton, James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Brom), Adam Lallana (Liverpool).