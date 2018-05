La Federcalcio argentina rilascia un manuale su usi e costumi russi, inserendo un discutibile paragrafo su come sedurre le donne locali.

3 ore fa di Massimiliano Rincione

Che non si dica che la Federcalcio argentina non abbia pensato a tutto. In vista dei prossimi Mondiali, infatti, l'AFA ha deciso di prendersi cura anche dei rapporti sociali più stretti di calciatori, dirigenti, tecnici e giornalisti. Come? Rilasciando un manuale sull'arte della seduzione delle donne russe. Quella che a primo impatto potrebbe apparire come una notizia ironica però è più seria che mai, viste le oltre due pagine dedicate al tutorial per diventare dei perfetti casanova all'ombra del Cremlino.

L'AFA, resasi conto dell'enorme gaffe commessa, ha provato repentinamente a ritrattare quanto proposto stampando un nuovo manuale, trovandosi però di fronte ad un'amara scoperta: le foto della precedente versione erano già arrivate ai giornalisti. Il tutorial, di per sé, si presenta in maniera seria, imponendo norme su un vestiario adeguato, sull'igiene personale e sul necessario utilizzo di profumi. Tutto questo, come si può leggere tra gli estratti rimbalzati sui social, sarà utile - secondo la Federcalcio argentina - a far colpo su donne che amano uomini dotati di spirito d'iniziativa.

L'ilarità della platea del web, come era ampiamente prevedibile, si è scatenata: d'altronde come si fa a non sorridere di fronte a massime del tipo: "Dato che le donne russe sono di bell'aspetto, molti vogliono solo portarsele a letto. Magari anche loro vogliono lo stesso, ma hanno bisogno di sentirsi importanti e uniche, quindi trattatele bene". Tanti anche i consigli sugli atteggiamenti da adottare, con l'AFA che pare aver pensato proprio a tutto in vista dei Mondiali: "Alle donne russe piace l'uomo capace di prendere l'iniziativa, quindi dovrete necessariamente avere fiducia in voi stessi. Se non ne siete dotati, fate pratica parlando con molte donne. Non preoccupatevi però! In Russia ci sono molte donne bellissime e non tutte vanno bene per voi. Ragion per cui siate selettivi". E ancora: "Le ragazze russe prestano molta attenzione all'igiene, se hai un buon odore e se sei vestito. La prima impressione è molto importante per loro, cura la tua immagine".

Mondiali: l'AFA "insabbia" la figuraccia sul manuale

Come detto, la Federcalcio argentina ha tentato sin da subito di limitare lo scandalo, provando a ritirare tutte le copie del manuale distribuite ai vari addetti ai lavori. Una figuraccia del genere, d'altronde, non è certo il miglior biglietto da visita in vista di uno dei Mondiali che vedrà la Seleccion tra le protagoniste più attese. Il mini-scandalo, tuttavia, era già montato sui social prima che l'AFA provasse a porre rimedio.