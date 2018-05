L'Atletico vince l'Europa League! Marsiglia sconfitto 3-0

Segui la diretta scritta della finale di Europa League.

2 ore fa

FINE SECONDO TEMPO

90' - Esce Griezmann, entra Fernando Torres che a fine stagione lascerà l'Atletico Madrid: meritata passerella per il Niño.

89' - GABI! L'ATLETICO MADRID VA SUL 3-0! Esterno sinistro di Griezmann per Diego Costa, tocco arretrato per Koke che di prima serve Gabi: controllo e destro incrociato a battere Mandanda.

87' - Njie spreca una buonissima occasione. Cerca di calciare di esterno destro da ottima posizione ma spedisce il pallone verso il fallo laterale.

83' - Sarr arriva sul fondo e mette in mezzo, Saul allontana. Sul prosieguo dell'azione Amavi calcia dalla distanza e Oblak para.

82' - Sale l'incitamento dei tifosi del Marsiglia, il palo di Mitroglu li ha risvegliati.

81' - Palo di Mitroglu! Fiammata del Marsiglia! Cross di Sanson dalla destra, il greco stacca e gira di testa: il pallone colpisce il palo interno e viene risputato fuori dalla porta. Oblak non ci sarebbe mai arrivato.

80' - Scorrono i secondi, l'Atletico mantiene il possesso del pallone senza correre rischi.

77' - Scintille in campo tra Njie e Lucas: entrambi ammoniti.

76' - Cross di Amavi, pallone docile tra le mani di Oblak.

75' - Ammonito Luiz Gustavo per un fallo di ostruzione su Gabi.

74' - Terzo cambio per il Marsiglia: fuori Germain, dentro Mitroglu.

70' - Pericoloso Koke! Conclusione dalla distanza del numero 6, Mandanda tocca sopra la traversa.

69' - Batte Griezmann, colpisce di testa Saul che manda il pallone nettamente sul braccio di Luiz Gustavo: l'arbitro non se ne accorge e concede solo l'angolo.

68' - Fallo di Luiz Gustavo su Griezmann: punizione per l'Atletico da posizione interessante.

66' - Sanson serve Germain, Godin allontana di testa ma il pallone torna a Germain che prova la conclusione: pallone alto sopra la traversa.

64' - Atletico in completo controllo del match. Il Marsiglia non riesce più a rendersi pericoloso.

58' - Fallo di Thauvin su Lucas, il Mono Burgos chiede l'ammonizione all'arbitro Kuipers.

55' - Secondo cambio per il Marsiglia: fuori Ocapos, dentro Njie.

53' - Godin! Vicino al 3-0 l'Atletico! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'uruguaino gira e non trova la porta di pochissimo.

52' - Solo l'Atletico in campo: sinistro di Griezmann, palla deviata in angolo.

51' - Rami rischia l'autogol! Nel tentativo di anticipare Diego Costa, l'ex Milan per poco non batte Mandanda.

49' - RADDOPPIA L'ATLETICO MADRID! ANCORA GRIEZMANN! Imbucata di Koke per Griezmann che controlla il pallone e davanti a Mandanda fa lo scavetto: la palla finisce in rete e l'Europa League inizia a tingersi di biancorosso.

48' - Correa prova la percussione centrale, supera Rami con una veronica meravigliosa ma viene fermato alla grande da Anguissa.

46' - Il secondo tempo è iniziato: nell'Atletico Madrid Juanfran ha preso il posto di Vrsaljko. Intanto ha iniziato a piovere copiosamente.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

41' - Pressing alto dell'Atletico, il Marsiglia ora non riesce più a palleggiare come nei primi minuti.

38' - Cartellino giallo per Amavi: punito una dura entrata su Vrsaljko.

33' - Un colpo durissimo per il Marsiglia, sotto di un gol e senza il suo leader tecnico a cui viene prontamente fasciata la coscia destra.

32' - Ecco il cambio: Payet esce piangendo, Griezmann lo avvicina e gli dà un bacio. Entra Lopez, la fascia di capitano passa a Luiz Gustavo.

31' - Payet non ce la fa! Lacrime agli occhi per il francese che non era al meglio ma sembrava aver smaltito un problema muscolare. Sta per entrare al suo posto Lopez.

25' - Prova a reagire il Marsiglia: punizione calciata da Payet, batti e ribatti in area, Ocampos colpisce di testa ma il pallone finisce sopra la traversa.

24' - Ammonito Vrsaljko per un fallo ai danni di Ocampos.

21' - ATLETICO MADRID AVANTI! HA SEGNATO GRIEZMANN! Errore clamoroso di Anguissa! Mandanda tocca per Anguissa che non controlla, Gabi serve di prima Griezmann che davanti a Mandanda apre il mancino e gonfia la rete! Colchoneros in vantaggio grazie a un regalo dell'OM.

19' - Payet! L'ex West Ham calcia di esterno destro dal limite dell'area, il pallone finisce tra le braccia di Oblak.

18' - Siamo al Parc Olympique Lyonnais, ma sembra di stare al Velodrome per quanto i tifosi marsigliesi si fanno sentire.

17' - Si combatte a centrocampo, si accende il match.

15' - Azione prolungata dell'Atletico Madrid, poi Koke prova l'acrobazia dal limite dell'area ma non centra il bersaglio grosso.

12' - Sarr prova il destro da fuori area: troppo strozzato, pallone fuori.

9' - Meglio il Marsiglia in questi primi minuti.

6' - Rami! Girata dal limite dell'area, il pallone finisce alla sinistra della porta difesa da Oblak.

5' - Thauvin sprinta sulla fascia sinistra e serve Sanson. Interviene Gabi che tocca per Godin facendo ripartire l'Atletico.

4' - Che occasione per il Marsiglia! Contropiede dei francesi, Payet trova un filntrante straordinario per Germain che davanti a Oblak manda il pallone altissimo! Clamorosa palla gol per gli uomini di Garcia.

1' - Partiti! La finale di Europa League è iniziata! Il Marsiglia dà il calcio d'inizio e manda il primo pallone della partita direttamente in rimessa laterale: una mossa rugbistica.

PRIMO TEMPO

Al Parc Olympique Lyonnais è tutto pronto per la finale di Europa League tra Marsiglia e Atletico Madrid. Il tecnioco dei francesi Rudi Garcia si affida alla sua stella Dimitri Payet, che ha smaltito un problema muscolare e sarà regolarmente in campo. L'allenatore degli spagnoli Diego Pablo Simeone, squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Burgos, affida le chiavi dell'attacco al duo Diego Costa-Griezmann. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre

Finale Europa League, le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atletico Madrid

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Luiz Gustavo, Rami, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.