Il portierone bianconero viene intervistato dal centrale del Barcellona per The Players' Tribune: "Dopo il ritiro vorrei imparare a fare il ds e l'allenatore".

440 condivisioni

2 ore fa

Gigi Buffon sta per dire addio al calcio giocato. Domani, a meno di clamorose sorprese, il portierone della Juventus annuncerà il suo ritiro in conferenza stampa e sabato disputerà all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona la sua ultima partita da giocatore.

Oggi intanto The Players' Tribune ha pubblicato un video in cui il centrale del Barcellona Gerard Piqué intervista proprio Buffon. Una chiacchierata tra campioni in cui vengono affrontati tanti temi a partire dal possibile ritiro.

Se dicessi che non ho paura del ritiro - ha esordito Buffon - sarei bugiardo, ma dentro di me sono tranquillo e sereno. Mi reputo una persona curiosa, quando non giocherò più non mi annoierò. Sono Buffon e voglio esserlo fino alla fine. Quando non lo sarò più, me ne andrò. Credo che la difficoltà sia una: dopo 23 anni in cui ti hanno sempre organizzato la vita, passi ad avere 24 ore libere. Questa può essere una complicazione

Buffon però sa già come riempire il tempo: