Calciomercato Juventus, preso Moreno

L'attaccante classe 2002 dovrebbe costare ai bianconeri 3 milioni di euro.

2 ore fa

La Juventus piazza un colpo di calciomercato in prospettiva. Dal Barcellona - si legge su Sport - è in arrivo Pablo Moreno, per cui i bianconeri avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro. Classe 2002, Moreno è una prima punta che aveva attirato su di se anche le attenzioni dell'Arsenal. Ma dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto col Barcellona, il 16enne ha accettato l'offerta della Juventus dove spera di continuare a segnare a raffica. Nella stagione che sta per concludersi ha gonfiato la rete ben 31 volte.