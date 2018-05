Accordo di massima raggiunto sull'ingaggio con il portiere del Genoa: 2,5 milioni a stagione per 5 anni. Ci sono però 8 milioni di distanza tra domanda e offerta.

un'ora fa di Luca Guerra

Giovedì 17 maggio in conferenza stampa Gianluigi Buffon rivelerà la strada da imboccare per il futuro, e con ogni probabilità quella di sabato all'Allianz Stadium contro il Verona sarà l'ultima partita della carriera di uno dei portieri più forti della storia del calcio. Così nel calciomercato Juventus una delle priorità diventa la figura di un portiere da affiancare a Wojciech Szczesny a partire dalla stagione 2018/2019.

La dirigenza bianconera ha individuato il successore di Buffon: si tratta di Mattia Perin, classe 1992 e 145 presenze con la maglia del Genoa in Serie A. Il portiere nato a Latina, nel giro della Nazionale (una presenza con l'Italia), si sentirebbe pronto per lasciare la Liguria e tentare l'esperienza in una big, pur al cospetto di un collega dal profilo internazionale come Szczesny. E le basi per un accordo tra le parti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già state poste.

L'offerta messa sul piatto dalla Juventus per Perin è molto importante: una cifra vicina ai 2 milioni e mezzo di euro a stagione per 5 anni. Proposta che ha incontrato il gradimento del calciatore, pronto a trasferirsi in bianconero, e potrebbe permettere di superare la concorrenza del Napoli, l'altro club italiano che si era avvicinato - come spiegato dal presidente del Genoa, Enrico Preziosi - al portiere.

Italiano, giovane e affamato. Il profilo di Perin sembra aver convinto la società bianconera a puntare con decisione sul portiere del Genoa. L'offerta economica risulterà però decisiva nell'acquisizione della prima pedina del calciomercato Juventus 2018/2019: perché Mattia Perin possa però trasferirsi a Torino, occorre infatti che maturi l'intesa tra le due società. E qui la vicenda si complica: perché mentre l'ad Giuseppe Marotta ed il suo entourage offrono 12 milioni di euro, la società rossoblù chiede una cifra vicina ai 20 milioni.

La trattativa potrebbe vivere una tappa decisiva già nella prossima settimana, dopo la chiusura del campionato di Serie A - Juventus e Genoa saranno impegnate in due sfide interne ininfluenti contro Hellas Verona e Torino - e prima del "rompete le righe" riservato ai calciatori prima dei ritiri estivi. Manca ancora l'accordo tra le società, ma la strategia sembra chiara: nel calciomercato Juventus 2018/2019, uno dei posti di rilievo tra gli obiettivi per la porta bianconera è riservato a Mattia Perin.