La dirigenza nerazzurra avrebbe accelerato per lo sloveno dell'Atalanta, trovando l'accordo coi bergamaschi. Operazione da circa 15 milioni di euro.

0 condivisioni

24 minuti fa di Daniele Minuti

La stagione dell’Inter deve ancora concludersi, con all’orizzonte il posticipo di domenica sera contro la Lazio, vero e proprio spareggio che varrà di fatto il quarto posto in classifica e l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Eppure in casa nerazzurra la dirigenza sembra già attivissima per il prossimo calciomercato, forse spinta dalla novità che vedrà la finestra della campagna acquisti per le squadre di Serie A chiudersi il 18 agosto, esattamente un giorno prima della partenza del campionato.

L’Inter infatti ha già chiuso per gli acquisti di de Vrij, Lautaro Martinez e Asamoah che verranno ufficializzati all’apertura del calciomercato estivo. Ma a quanto pare c’è un nuovo profilo che sarebbe ad un passo dall’approdo a Appiano Gentile, quello di Josip Ilicic.

Getty

Calciomercato, Ilicic a un passo dall'Inter

La notizia arriva direttamente da Premium Sport: lo sloveno ha disputato quest'anno una delle sue migliori stagioni, di certo quella di livello più alto dai tempi dell'esplosione nel Palermo di Zamparini.

Un'annata del genere, condita da 15 gol e 10 assist in 40 presenze, lo avrebbe messo nel mirino dell'Inter che ha compiuto una decisa accelerata in queste ore. L'accordo con i bergamaschi sarebbe già raggiunto per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, valutazione che comprende anche il cartellino di due giovani della primavera interista.

Ilicic inoltre potrebbe svolgere le visite mediche già durante la prossima settimana, pochi giorni dopo la chiusura di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta in cui lo sloveno ha contribuito ad una nuova qualificazione in Europa League. Per poi iniziare una nuova avventura ancora in nerazzurro, diventando un altro colpo di calciomercato dell'Inter.