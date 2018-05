Il club blaugrana è pronto a pagare la clausola rescissoria di 35 milioni di euro per il difensore francese del Siviglia che firmerà un contratto fino al 2023.

233 condivisioni

2 ore fa

Il Barcellona sta perfezionando l'acquisto di un difensore centrale. Si tratta di Clement Lenglet, classe 1995 francese che nella stagione che sta per concludersi ha collezionato con il Siviglia 53 presenze, 4 gol e 1 assist. A riportare la notizia di calciomercato è il portale catalano Mundo Deportivo, che sottolinea come il 22enne sia assolutamente grato al club andaluso per lo spazio concessogli ma desideroso di fare un grande passo in avanti nella sua carriera.

L'agente di Lenglet ha già trovato l'accordo con il Barcellona che ha offerto un contratto quinquennale fino al 2023 e presto pagherà la clausola rescissoria di 35 milioni di euro per portarlo al Camp Nou. Ha dato i suoi frutti quindi il viaggio a Siviglia del direttore generale Pep Segura e del segretario tecnico Robert Fernandez, due che quando si muovono insieme non tornano mai a Barcellona a mani vuote.

L'acquisto di Lenglet è indipendente dalla possibile cessione di Umtiti, che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Una cifra che due anni fa, al momento dell'acquisto dal Lione, sembrava inavvicinabile ma che dopo i trasferimenti dei vari Pogba, Neymar, Dembelé e Coutinho è diventata irrisoria. Non a caso nel contratto di Lenglet dovrebbe essere inserita una clausola di 400 o 500 milioni di euro.