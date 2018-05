Il numero 10 blaugrana parla degli eterni rivali in un'intervista a TyC Sports.

39 minuti fa

Il Barcellona ha dominato in Spagna, il Real Madrid potrebbe farlo in Europa per il terzo anno consecutivo. Che il calcio europeo parli spagnolo non è una novità, in questa stagione è solo arrivata l'ennesima conferma. Nell'annata che sta per terminare i blancos hanno già alzato al cielo la Supercoppa di Spagna, la Supercoppa europea e il Mondiale per Club; i blaugrana hanno invece messo in bacheca la Liga e la Coppa del Re.

Un dominio e una sfida eterna, questo delle due regine iberiche, che viene incarnato al meglio dai giocatori più rappresentativi dei due club: Messi e Cristiano Ronaldo. Proprio di questo infinito duello tra Barça e Real ha parlato la stella dei catalani Lionel Messi, che ha concesso un'intervista a TyC Sports.

Vedere il Real Madrid in finale di Champions League - ha esordito la Pulce - mi stimola, perché anche io voglio vincere sempre la Champions League

E quando gli chiedono del testa a testa con CR7, risponde:

Sarò sincero, io non gareggio contro Cristiano Ronaldo. L'obiettivo del collettivo contra sempre più di quello del singolo

Poi si sofferma sul Real Madrid: