Backdoor Podcast, Davide Pessina: scudetto di Livorno e il post Buffa

Davide Pessina ai microfoni di Backdoor Podcast racconta la sua carriera con i successi da giocatore e la vita da commentatore.

5 ore fa di Simone Mazzola

Nel bel mezzo della settimana torna, puntuale, Backdoor Podcast per raccontare una nuova storia di basket direttamente dalla voce dei propri ospiti. Questa settimana ai nostri microfoni c’è Davide Pessina, attuale commentatore NBA ed ex giocatore di successo. Con lui abbiamo ripercorso tutto il suo iter partito dal basket giocato e terminato con cuffie e microfono.

Dopo gli inizi a Torino e i playoffs raggiunti, passa a Milano in un anno storico. Il suo arrivo è bagnato da una visita per Milano con la famiglia D’Antoni e uno scudetto surreale a Livorno di cui ci ha raccontato tutti i retroscena del post partita. Il prosieguo della carriera porta due soddisfazioni europee, mentre al termine di essa arriva la chiamata di Sky Sport per commentare il basket. Dopo una parentesi dominicana appena ritiratosi accetta al volo e prima si dedica all’Italia e all’Europa, poi passa alle cronache NBA prendendo la pesante eredità di Federico Buffa, paragonandosi a Pete Myers.