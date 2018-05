L'ira degli ultras è scattata dopo la sconfitta con il Maritimo. Punti di sutura alla testa per Bas Dost, ora alcuni giocatori chiedono la rescissione del contratto.

0 condivisioni

35 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Una violenza inaudita, un episodio assurdo: in Portogallo la follia degli ultras si è scagliata contro i giocatori dello Sporting Lisbona. Tutto parte dal campo: Bas Dost e compagni, a causa della sconfitta contro il Maritimo nell'ultima giornata di campionato, hanno chiuso la stagione la squadra al terzo posto. Niente Champions League dopo un'annata decisamente deludente. E questo non è andato giù a 50 tifosi.

La furia dei supporter ha colpito tutti: giocatori e staff tecnico, come riporta A Bola, sono stati sorpresi nella Sporting Academy e aggrediti con mazze di ferro da 50 persone incappucciate. Ad avere la peggio sono stati l'allenatore Jorge Jesus e il suo secondo Raul José, Acuna, Rui Patricio, William Carvalho, Misic, Battaglia e Bas Dost. Per quest'ultimo sono stati necessari punti di sutura alla testa.

Immagini assurde, che col calcio non c'entrano davvero niente. Anzi: lo rovinano. Il lato orribile e insensato che emerge e chiama sangue. In Portogallo, nel centro di allenamento dello Sporting Lisbona, è andata in scena un'aggressione a pieno titolo contro persone la cui colpa era solo quella di aver perso una partita. Di nuovo: Follia.

LAMENTÁVEL! Cerca de 50 pessoas invadiram o CT do Sporting e agrediram covardemente atletas e comissão técnica após a perda da vaga na UEFA Champions League. O holandês Bas Dost, artilheiro do time na temporada, sofreu um corte na cabeça. Um fisioterapeuta foi esfaqueado pic.twitter.com/DijIbT7kb3 — Cornetando (@CornetandoF_C) May 15, 2018

Follia ultras, la risposta dello Sporting Lisbona: "Questo non ha nulla a che fare con la società"

Nel tardo pomeriggio è arrivata la risposta dello Sporting Lisbona attraverso un comunicato ufficiale:

Ripudiamo con veemenza quanto è accaduto non possiamo tollerare in alcun modo atti di vandalismo e le aggressioni a giocatori, allenatori e componenti dello staff del club, sono episodi e atti criminali che non hanno nulla a che fare con la società. Lo Sporting non è e non può essere questo. Prenderemo tutte le misure necessarie per individuare i responsabili e far sì che vengano puniti come meritano

I giocatori, però, adesso non si sentono al sicuro. Di più: stando alle ultime indiscrezioni, alcuni di loro avrebbero già comunicato la loro intenzione di rescindere il contratto. Domenica è in programma la finale di Coppa Nazionale contro l'Aves, ma i calciatori dello Sporting Lisbona potrebbero decidere di non scendere in campo.