I titoli dei quotidiani sportivi si concentrano sull'arrivo di Mancini sulla panchina della Nazionale e sulle prime indiscrezioni di calciomercato.

Il campionato italiano si avvia verso la sua ultima giornata e dopo aver certificato la vittoria del settimo Scudetto consecutivo, l'ultimo week-end di Serie A ci regalerà i verdetti che devono ancora arrivare come il nome della quarta squadra a qualificarsi per la Champions League e la terza a retrocedere in Serie B.

Ma in attesa di sapere cosa ci riserverà il 38esimo turno, l'Italia ha scoperto chi sarà il nuovo condottiero della sua Nazionale: ieri è infatti arrivata la notizia della firma di Roberto Mancini che è ufficialmente il nuovo commissario tecnico degli Azzurri.

Sono proprio questi i temi che dominano i titoli dei giornali sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di oggi. Mentre incominciano ad impazzare le prime voci riguardanti il calciomercato estivo.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Juve ancora InnaMorata"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. L'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha firmato ieri il suo contratto fino al 2020. Ma il titolo principale è sul calciomercato e sull'interesse della Juventus per Morata.

Corriere dello Sport: "Juve ottava meraviglia"

Anche il Corriere dello Sport divide la sua prima pagina fra l'annuncio di Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale e le prime voci di calciomercato che riguardano la Juventus in vista dell'estate.

Tuttosport: "Chielleader"

La rassegna stampa dei giornali italiani termina con Tuttosport, che mette in prima pagina la foto di Chiellini. Il quotidiano torinese definisce il centrale difensivo il nuovo leader dello spogliatoio in vista dell'addio di Buffon.

L'Equipe: "Tuchél un Paris audacieux"

Il titolo principale dell'Equipe è dedicato a Tuchel, che ieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha firmato un contratto biennale con il club parigino.

As: parla Enrique Cerezo

As apre con un'intervista esclusiva fatta a Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid. Il massimo dirigente dei Colchoneros parla del momento della squadra allenata da Simeone in vista della finale di Europa League.

Sport: "Solución Lenglet"

Il calciomercato è il tema principale di Sport, che apre con la notizia di secondo la quale il Barcellona starebbe pensando a fare un'offerta per il difensore centrale francese del Siviglia Clément Lenglet.

Mundo Deportivo: "Debate central"

I problemi in difesa del Barcellona sono il tema principale anche sul Mundo Deportivo. Stando al quotidiano catalano, Vermaelen e Mina non hanno convinto, motivo per cui si tenterà di acquistare Clément Lenglet dal Siviglia.

Marca: "El Principito juega en casa"

Marca si proietta verso la finale di Europa League fra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia in programma giovedì sera. Grande attesa per Griezmann, che potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia dei Colchoneros.

A Bola: "Ponto final"

La rassegna stampa di martedì 15 maggio termina con il portoghese la Bola. Il tema principale è il futuro dello Sporting Lisbona, arrivato terzo in campionato: ci sarà a breve un incontro fra il presidente Bruno de Carvalho e il tecnico Jorge Jesus.