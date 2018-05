Il club biancoverde accusato di aver ammorbidito le posizioni di alcuni fischietti nelle partite con in campo i diretti avversari del Porto nella stagione 2016/2017.

0 condivisioni

7 ore fa di Luca Guerra

Un terremoto rischia di scuotere il mondo della pallamano in Portogallo. Nel mirino c'è lo scudetto vinto dallo Sporting Lisbona nella stagione 2016/2017, trofeo che aveva consentito ai Leoni di interrompere un digiuno lungo 15 anni, insolito per un club che ha conquistato nella sua storia ben 19 titoli nazionali. Ad agitare ombre sul glorioso club portoghese è un'inchiesta avviata dal fisco portoghese e arricchita da alcuni particolari pubblicati dal Correjo de Manha.

Il quotidiano riporta le dichiarazioni di un testimone, Paulo Silva: l'uomo sostiene di aver fatto da intermediario negli atti di corruzione nei confronti di alcuni arbitri del campionato nazionale di pallamano, in particolare nel tentativo di ostacolare i successi del Porto, principale contendente dello Sporting Lisbona per il titolo nella stagione 2016/2017. L’inchiesta, secondo quanto spiegato dal pentito Silva, sarebbe legata al mancato compenso percepito da uno degli arbitri individuati e "ammorbiditi" dai Verde e Brancos.

⚠ COMUNICADO ⚠



O Sporting Clube de Portugal emitiu um comunicado face às notícias vindas hoje a público pelo Correio da Manhã.



Lê o comunicado na íntegra em: https://t.co/FfiD5RtOW7 pic.twitter.com/qQtzM3dhgy — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 15, 2018

In particolare, Silva ha raccontato al Correjo de Manha i dettagli dei suoi tentativi di avvicinamento agli arbitri impegnati nel massimo torneo di pallamano del Portogallo: ad alcuni di loro sarebbero stati offerti circa 2000 euro, cifra sulla quale l'intermediario tratteneva circa 350 euro per le proprie tasche. A raccontarlo è stato lo stesso testimone. Tra le partite sospettate anche la sfida tra Benfica e Porto, che vedeva gli ospiti come diretti inseguitori dello Sporting in classifica, e terminata 1-1.

Fui incaricato di dire agli arbitri che se lo Sporting avesse vinto il titolo avrebbero ricevuto un regalo di 1500 euro e fui rassicurato da un arbitro che sarebbe andato tutto bene.

Pallamano, trema lo Sporting Lisbona: accuse di corruzione sul titolo 2016/2017

Paulo Silva, secondo quanto riportato dal Correjo de Manha, avrebbe raccontato di aver agito con l'aiuto di un altro intermediario e in costante contatto attraverso Whatsapp con André Geraldes, attuale direttore sportivo dello Sporting Lisbona. Le parole del testimone sono state trasmesse anche al Fisco portoghese, che in un comunicato inviato ai media nazionali ha spiegato come il procedimento sia sotto segreto istruttorio.

Le ipotesi riportate dal quotidiano nel caso in cui fossero provate le responsabilità dello Sporting Lisbona vanno da una cospicua penalizzazione in classifica alla cancellazione del titolo 2016/2017. Il club di casa all'Arena Pavilhão João Rocha, vincitore anche del campionato di pallamano portoghese 2017/2018, si è difeso in un comunicato ufficiale: