La nuova maglia della Juventus per la stagione 2018/2019

Sorpresa! Ecco il nostro nuovo Home Kit 2018/19, by @adidasfootball ! Lo trovate solo da @adidas e negli Store Ufficiali 🏳🏴. ➡️ https://t.co/vGfBmScpNj #ForzaJuve #HereToCreate pic.twitter.com/Ow0QUSwAXK

I campioni d'Italia in carica non hanno perso tempo, così due giorni dopo la conquista del settimo Scudetto consecutivo la Juventus ha presentato ufficialmente la maglia con cui giocherà le partite casalinghe nella stagione 2018/2019.

