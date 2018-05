Mondiali, Brasile: i 23 giocatori convocati da Tita per Russia 2018

Tante certezze e qualche sorpresa: il CT del Brasile Tite ha diramato la lista dei 23 convocati che dal prossimo giugno tenteranno l'assalto alla Coppa del mondo in Brasile.

Non ci sarà Dani Alves, fuori per infortunio, andrà invece in Russia Fágner, difensore classe 1989 del Corinthians.

This is absolutely PRICELESS!



Have you ever wondered what happens when an underdog player finds out to be called up for World Cup?



Brazilian fullback Fagner listening with his family to the announcement of World Cup call-ups.

As it would be a movie.

