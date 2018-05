Il tecnico giallorosso apre all'arrivo di SuperMario: "Lo volevo già quando allenavo a Sassuolo". Ma l'attaccante del Nizza è davvero l'uomo giusto?

un'ora fa di Daniele Minuti

Mario Balotelli si riavvicina all'Italia. In queste settimane il destino di SuperMario si sta tingendo sempre più d'azzurro data l'ottima stagione fatta con la maglia del Nizza: l'ufficialità di Mancini come nuovo commissario tecnico gli riaprirà le porte della Nazionale e i numeri dell'annata in Ligue 1 lo hanno reso un obiettivo concreto di calciomercato per diverse squadre di Serie A.

Nelle interviste di questo periodo, l'attaccante ha dichiarato di voler tornare a giocare nel nostro paese escludendo soltanto un ritorno al Milan. Per questo motivo si sono scatenate le prime indiscrezioni su quale club potrebbe decidere di puntare su di lui dato che sarebbe un acquisto a parametro zero.

Al momento l'ipotesi più probabile sembra portare alla Roma: la squadra giallorossa vuole continuare anche nella prossima stagione il suo progetto di crescita e l'innesto di Balotelli in rosa farebbe sicuramente salire la qualità dell'attacco. Con l'ok anche dell'allenatore.

Calciomercato Roma, Di Francesco apre a Balotelli: "Lo volevo già a Sassuolo"

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni della trasmissione di Italia 1 "Tiki Taka" e alla domanda sul possibile interessamento della Roma per Balotelli ha risposto dicendosi estremamente favorevole ad un suo arrivo nella capitale durante il prossimo calciomercato.

Mi piace, ha grandi qualità e lo volevo già quando allenavo a Sassuolo. Ma al mercato penseremo più avanti.

Un colpo che avrebbe il gradimento dell'allenatore giallorosso, uno dei principali artefici del salto di qualità fatto dalla squadra in questa stagione. C'è però da porsi una domanda: Balotelli sarebbe davvero l'uomo giusto per la Roma?

SuperMario è l'uomo giusto? I dubbi legati a Dzeko e Schick

Poco dopo aver lodato Balotelli infatti, Di Francesco ha ribadito un concetto già ben chiaro dalle prestazioni della sua Roma in questa stagione: la centralità nel progetto tecnico e tattico di Edin Dzeko. Il bosniaco, a un passo dall'addio a gennaio, è stato il protagonista assoluto della seconda parte di stagione e non c'è dubbio che nelle idee dell'allenatore lui sia ancora il centravanti titolare.

È un giocatore troppo importante per noi, anche se a gennaio c'è stata una trattativa per cederlo. Lui però si è dimostrato professionale e si è messo la squadra sulle spalle.

A parte rare eccezioni dovute alle situazioni sfavorevoli durante una partita, il dogma tattico di Di Francesco è e rimarrà ancora il 4-3-3 e Balotelli in questa fase della carriera ha ormai smesso di fare esperimenti giocando esterno: è un centravanti. Queste due situazioni si tradurrebbero in un ruolo secondario per l'ex Inter e Milan, che nelle gerarchie partirebbe sicuramente dietro il suo vecchio compagno ai tempi del Manchester City. C'è quindi da capire se l'attaccante del Nizza vorrà tornare in Italia senza la sicurezza del posto da titolare.

C'è inoltre un altro grande interrogativo, quello legato a Patrik Schick. Il ceco è stato il grande colpo di calciomercato della scorsa estate ma ha decisamente deluso le aspettative, non trovando neanche una chiara collocazione tattica nel tridente di Di Francesco. L'arrivo di Balotelli rischierebbe di togliere spazio all'ex Sampdoria ed è difficile che in società non puntino su di lui dato l'enorme spesa fatta per portarlo a Trigoria.

Tanti dubbi legati però ad una sola certezza: Balotelli è tornato a far parlare di sé per ciò che fa in campo e dalla prossima stagione potremmo rivederlo sui campi della Serie A. C'è soltanto da capire se sarà a Roma o altrove.