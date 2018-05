Il centrocampista ex Milan individuato come erede di Milinkovic. Tra i nerazzurri piace anche il Papu Gomez, mentre in mediana sondaggio in Turchia per Sandro.

28 minuti fa

L’eventuale sostituto di Milinkovic, probabilmente, la Lazio lo ha già individuato. Se è vero infatti che il talento serbo, entrato nella storia del club biancoceleste a suon di gol (prima di lui solo Candreva, da centrocampista, era arrivato a quota 12 in un solo campionato, con il vantaggio di essere rigorista), difficilmente potrà essere trattenuto nella prossima sessione di calciomercato, lo è altrettanto il fatto che la società di Lotito sarà piena di soldi da reinvestire, come mai le era capitato prima.

Per l’eventuale trasferimento all’estero di Milinkovic nel calciomercato estivo, infatti, servono tra i 130 e i 150 milioni di euro, una cifra record per il campionato italiano.

Praticamente impossibile dire di no, insomma. Ecco perché la Lazio si sta già muovendo per trovare il degno sostituto dell’ex centrocampista del Genk. Secondo quanto riportato oggi da Repubblica, il nome individuato è quello di Bryan Cristante dell’Atalanta, per il quale il ds Tare si sarebbe mosso già da tempo, trovando un’intesa con i bergamaschi per circa 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, Cristante a un passo

Un affare “in dirittura d’arrivo“, che garantirebbe al club di Lotito uno dei centrocampisti più prolifici di questa stagione (già 9 gol in campionato, più altri 3 in coppa), nonché una delle rivelazioni dell’ultimo torneo di Serie A. Un gran colpo di calciomercato, a cui potrebbe seguirne un altro (anche se più difficile), sempre dalla società nerazzurra.

Non è certo un mistero che alla Lazio piaccia il Papu Gomez ed è possibile che venga fatto un nuovo tentativo tra poche settimane. L’attaccante argentino non è comunque l’unico osservato speciale in quel ruolo, visto che non è mai passata di moda neanche la pista che porta a Sardar Azmoun, giovane iraniano del Rubin Kazan.

Tornando a centrocampo, poi, è stato fatto un sondaggio con l’Antalyaspor per Sandro (in prestito al Benevento), che Inzaghi vorrebbe in organico come vice-Leiva. La Lazio non vuole perdere tempo. A prescindere da quello che succederà nello “spareggio Champions” con l’Inter dell’ultima giornata, vuole costruire una rosa di alto livello anche per la prossima stagione. E Bryan Cristante è l’uomo giusto per cominciare.