Richiesta esplicita di Spalletti, che vuole il giocatore della Roma per rinforzare il centrocampo: può liberarsi pagando la clausola da 32 milioni. Piace anche Barella.

48 minuti fa di Francesco Bizzarri

L’Inter lavora su due fronti: in campo, in attesa della sfida che vale la Champions League contro la Lazio, e in fase di calciomercato, con il ds Piero Ausilio che impronta già la squadra che verrà. Sono tre i colpi messi a segno ad oggi: Lautaro Martinez, Asamoah e de Vrij.

Tante le idee del dirigente e dei i suoi collaboratori. Che però devono combaciare con l’accesso in Champions della banda di Spalletti. Soldi e prestigio, due fattori fondamentali per spendere e convincere giocatori al top. Al tecnico toscano piace, e tanto, Kevin Strootman, già allenato a Roma. Ma anche Nicolò Barella, talento del Cagliari, che i sardi sono disposti a cedere in cambio di un’offerta molto sostanziosa.

È lunga la lista dei desideri di calciomercato dell’Inter. Perché in mezzo ci sono anche i riscatti di Cancelo e Rafinha, che costano tanto e non è detto che rimangano. Così bisogna pensare anche ad un terzino tuttofare. E i nerazzurri guardano sempre tanto in Spagna, con un altro giocatore del Barcellona e uno dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, le richieste di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti sogna Kevin Strootman per rinforzare il suo centrocampo. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. L’olandese può liberarsi dalla Roma pagando la clausola rescissoria di 32 milioni di euro. Un colpo di calciomercato notevole. Già sondata la disponibilità del calciatore: è l’obiettivo numero uno. Poi virata su Nicolò Barella. Il Cagliari spara alto per il suo cartellino: 40 milioni di euro. L’Inter spera nello sconto proponendo di inserire nella trattativa i cartellini di alcuni giovani in rampa di lancio: Odgaard, Pinamonti, Zaniolo ed Emmers.

A fine campionato se ne parlerà sul serio intorno ad un tavolino. Senza dimenticare il viaggio che Ausilio dovrà fare a Barcellona per trattare ancora Rafinha. Difficile il riscatto a giugno, possibile invece un altro anno di prestito. Il giocatore vuole rimanere.

Un altro giocatore da riscattare è Cancelo. Il laterale del Valencia costa molti soldi. Allora via alle idee per sostituirlo: Thomas dell’Atletico Madrid e Semedo del Barcellona, che ha come procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Cancelo. Lunedì, dopo il verdetto della partita con la Lazio, con o senza accesso alla Champions League, Spalletti si vedrà con il club per fare il punto della situazione. Si parlerà di calciomercato, di idee, modulo e giocatori. Il progetto continua.