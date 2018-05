Il terzino della Juventus nei prossimi giorni firmerà coi nerazzurri un contratto triennale con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni

39 minuti fa di Daniele Minuti

La settimana che si è appena aperta sarà fondamentale per scoprire il futuro dell’Inter: nel posticipo dell’ultima giornata del campionato italiano i nerazzurri si giocheranno il quarto posto in classifica, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League.

Ma in attesa di scoprire quale sarà la porta che permetterà alla squadra di tornare in Europa, se quella principale o quella secondaria, la dirigenza sta già progettando le strategie di calciomercato per cercare di migliorare il risultato di questo campionato.

Agli acquisti di de Vrij, per cui è stato già depositato il contratto in Lega, e di Lautaro Martinez per cui manca soltanto l’annuncio ufficiale, si aggiunge quello di un giocatore che alla Juventus ha appena vinto il suo sesto Scudetto consecutivo: Kwadwo Asamoah.

Getty

Calciomercato Inter, è fatta per l'arrivo di Asamoah

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che rivela come il terzino ghanese che sabato pomeriggio nella partita contro il Verona sarà per l’ultima volta un giocatore della Juventus, abbia svolto in mattinata le visite mediche per la società nerazzurra.

Asamoah tornerà a Torino per poi rientrare a Milano nei prossimi giorni per firmare un contratto triennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione: l’ex Udinese diventerà nerazzurro all’apertura del calciomercato estivo.

Il terzino classe ’88 sarà il secondo colpo di calciomercato dell’Inter a parametro zero dopo de Vrij che arriverà dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio. Due importanti rinforzi (e a basso costo) per la retroguardia di Spalletti, che domenica cercherà di conquistare la Champions League pensando già al futuro della sua squadra.