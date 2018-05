Russia, la vendetta di Dzyuba su Mancini: paga per giocare e segna!

Con l'ufficialità dell'allenatore di Jesi, dovrebbe mancare sempre meno al ritorno in Azzurro di Mario Balotelli, pupillo del Mancio che ha il compito di risollevare una Nazionale reduce da una storica mancata qualificazione ai Mondiali. Non sarà sicuramente un compito semplice.

Mancini esordirà alla guida dell'Italia lunedì 28 maggio in amichevole contro l'Arabia Saudita allo stadio Kybunpark di San Gallo, poi il 1° giugno farà tappa a Nizza per sfidare i padroni di casa della Francia. Lunedì 4 giugno si giocherà invece allo Juventus Stadium contro l'Olanda.

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L'annuncio è stato appena dato sui canali social della Nazionale azzurra, nella giornata di domani l'ex tecnico dell'Inter terrà la consueta conferenza stampa di presentazione in quel di Coverciano.

