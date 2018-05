Uno stacco, un colpo di testa, un gol. La forza fisica di Koulibaly poteva essere decisiva. Doveva esserlo. Quella rete contro la Juventus allo Stadium non aveva semplicemente riaperto il campionato, per molti aveva messo il Napoli effettivamente nelle condizioni di vincere la Serie A. Ai bianconeri, infatti, a quattro giornate dalla fine, mancavano ancora due trasferte delicatissime contro Inter e Roma.

A Napoli, comprensibilmente, ci credevano. La squadra di Maurizio Sarri era a -1 dalla Juventus, i tifosi accompagnarono in migliaia i giocatori alla stazione ferroviaria prima della trasferta di Firenze. C'era entusiasmo, si sognava, perché vincere era possibile.

Proprio questo è il grande rammarico di Sarri. Perché ieri che la Juventus ha vinto matematicamente il suo settimo scudetto di fila il tecnico napoletano si è lasciato scappare un retroscena. Quella partita con la Fiorentina, il Napoli l'ha persa al 90' della gara vinta dai bianconeri contro l'Inter. Quella partita è stata persa per il gol di Higuain arrivato all'ultimo secondo.

Quel gol ha tagliato le gambe al Napoli, perché se la Juventus non avesse vinto a Milano gli Azzurri, conquistati i tre punti a Firenze, sarebbero stati primi in classifica. Higuain però ha spezzato il sogno, annientato la speranza e il giorno dopo contro la Fiorentina il Napoli è crollato. Questo il grande rammarico di Sarri.

Non sono convinto che abbia vinto la squadra più forte, sicuramente lo scudetto è andato alla squadra più potente. Avremmo potuto vincere lo scudetto, bastava andare a letto prima la sera prima della gara con la Fiorentina. Dispiace aver perso il campionato in albergo e non sul campo.