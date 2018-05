I giornali sportivi celebrano la Juventus, che ieri sera è diventata Campione d'Italia per la settima stagione consecutiva dopo il pareggio con la Roma.

10 minuti fa di Daniele Minuti

Mancava soltanto l’ufficialità che adesso è arrivata: la Juventus è Campione d’Italia per la stagione 2017/2018 e i bianconeri sono riusciti a vincere lo Scudetto per il settimo anno consecutivo, con la certezza matematica è arrivata dopo la sfida di seri sera in casa della Roma.

Nel posticipo della penultima giornata di Serie A la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha trovato il punto che le mancava per poter festeggiare il successo dopo lo 0-0 con i giallorossi. Non è bastata la vittoria del Napoli contro la Sampdoria.

La rassegna stampa di oggi è dominata dai titoli che celebrano la vittoria della Juventus, che porta a casa il settimo Scudetto consecutivo. In Spagna invece grande risonanza per la prima sconfitta in Liga del Barcellona, battuto dal Levante.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Bellissimi"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata ovviamente alla Juventus Campione d’Italia: la certezza matematica è arrivata dopo lo 0-0 dei bianconeri contro la Roma nonostante il 2-0 del Napoli con la Sampdoria.

Corriere dello Sport: "7 bello Juve"

Anche il Corriere dello Sport celebra la vittoria del campionato della Juventus, capace di vincere lo Scudetto per 7 anni consecutivi: per i bianconeri è il 34esimo titolo e la quarta doppietta di fila con la Coppa Italia.

Tuttosport: "Bellissimo"

L’ultimo giornale italiano della nostra rassegna stampa è Tuttosport: il quotidiano torinese esalta la Juventus, che ieri ha conquistato matematicamente la vittoria del campionato per il settimo anno di fila.

L'Equipe: parla Thauvin

Sull'edizione odierna dell'Equipe troviamo un'intervista esclusiva a Thauvin. Il giocatore francese parla della sua grande stagione e pensa già alla finale di Europa League del suo Olympique Marsiglia contro l'Atletico Madrid.

As: "Adiós al invicto"

In Spagna il tema che domina tutte le prime pagine dei giornali sportivi è la sconfitta del Barcellona in casa del Levante. La squadra di Valverde era a solamente 2 giornate dalla chiusura del campionato senza perdere neanche una partita.

Sport: "Sin defensa"

L’apertura di Sport è dedicata alla clamorosa sconfitta del Barcellona in casa del Levante le posticipo della penultima giornata della Liga: i blaugrana sono stati battuti per 5-4 e hanno perso per la prima volta in campionato.

Mundo Deportivo: "Finvictus"

Anche il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina alla battuta d’arresto del Barcellona, che perde la sua imbattibilità nel campionato spagnolo a 2 giornate dalla fine. Il Levante ha sconfitto i catalani con un rocambolesco 5-4.

Marca: "Adiós a la Liga perfecta"

Il giro di Spagna termina con Marca, che titola sul tracollo del Barcellona. I blaugrana hanno subito 5 gol dal Levante e la tripletta di Coutinho a cui si è aggiunto il gol di Suarez non hanno evitato la sconfitta.

A Bola: "Águina na Champions"

La rassegna stampa termina con la Bola che in prima pagina dà spazio all’ultima giornata del campionato portoghese: il Benfica ha battuto la Moreirense e ha conquistato il secondo posto in SuperLiga a danno dello Sporting Lisbona.