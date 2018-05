La squadra che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo è retrocessa in quarta serie appena tre giorni dopo la storica finale di Coppa di Francia persa contro il PSG.

14 ore fa

Si è svegliato all'improvviso da un sogno e ha iniziato a vivere un incubo. Il Les Herbiers è retrocesso in quarta serie francese appena tre giorni dopo aver messo piede allo Stade de France per disputare la finale di Coppa di Francia contro il PSG. Un traguardo storico, una partita che sa di leggenda per la squadra del tecnico di origini italiane Stephane Masala. E poco importa che i parigini abbiano rispettato i pronostici vincendo 2-0, già arrivando all'atto conclusivo della competizione era stata scritta una pagina di storia.

Ma in poche ore tutto è cambiato. Il Les Herbiers si è rituffato in campionato e venerdì ha affrontato il Beziers, seconda forza del torneo, con l'obiettivo di restare in terza serie. È finita male, malissimo: sconfitta per 4-1 - con il Beziers promosso in Ligue 2 - e retrocessione in National 2, quarta serie transalpina. La beffa nella beffa: il Les Herbiers ha chiuso a 39 punti, gli stessi del Cholet che però è in vantaggio negli scontri diretti. Pensate che orima dell'ultimo turno erano ben otto le squadre che potevano salutare la categoria, l'infame destino è toccato proprio al Les Herbiers.