Calciomercato Atletico: Griezmann al Barcellona per 115 milioni... a rate

Ma i Colchoneros, riporta Cope, nelle ultime ore hanno lanciato una nuova offensiva presentandosi da Griezmann con un'offerta contrattuale da oltre 20 milioni di euro a stagione. Sempre la stessa fonte sottolinea però come il giocatore abbia ormai fatto la sua scelta e sarà ufficializzato dal Barcellona non appena finirà la stagione.

I blaugrana sarebbero addirittura disposti a pagare il giocatore 15 milioni di euro in più del valore della clausola rescissoria di 100 milioni di euro tanta è la volonta di farlo arrivare in Catalogna.

Un ultimo disperato tentativo per convincere Antoine Griezmann. L'Atletico Madrid ci crede ancora, è convinto di poter trattenere l'attaccante francese ed evitare che nella prossima sessione di calciomercato vada al Barcellona con cui il giocatore ha un accordo dallo scorso ottobre.

