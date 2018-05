Russia, la vendetta di Dzyuba su Mancini: paga per giocare e segna!

Guiderà lo Zenit oggi per l'ultima volta contro lo SKA-Khabarovsk, domani potrebbe già essere il giorno giusto per incontrare i vertici della FIGC e mettere nero su bianco un accordo trovato già da diversi giorni. Mancini farà il suo esordio il 28 maggio nell'amichevole contro l'Arabia Saudita, tra i convocato dovrebbe tornare con ogni probabilità Mario Balotelli che ieri ha segnato una doppietta nel 4-1 del Nizza sul Caen.

Ora è ufficiale. Roberto Mancini ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava allo Zenit fino al 2020 e ha rinunciato così a più di 12 milioni di euro (ne percepiva 6 netti a stagione). Dopo una sola stagione il tecnico di Jesi lascia il club russo quinto in classifica e senza aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League (per la prima volta dopo dieci anni), ora s'appresta a diventare il nuovo ct dell'Italia.

Il tecnico conclude anticipatamente la sua avventura con il club di San Pietroburgo e presto sarà annunciato come nuovo ct degli Azzurri.

