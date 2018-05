Serie A, Roma: presentata la maglia per la stagione 2018/19

Il simbolo dello sponsor tecnico e i bordi del logo della società sono dorati ma rispetto alle prime anteprime che circolavano sul web, il nome dei due sponsor sul fronte e sul retro della divisa saranno colorati di bianco e non d'oro.

Dal punto di vista cromatico, la differenza più evidente è l'azzurro più scuro rispetto al tono precedente e che si schiarisce man mano che si sale verso il colletto. Le maniche saranno interamente nere come quelle di questa stagione.

Dalle prime immagini diffuse da FootyHeadlines si può intravedere il nuovo design per le maglie che l'Inter sfoggerà durante le partite casalinghe: le strisce sono simmetriche e nella parte bassa si intravede il tema che richiama alla squame del Biscione, simbolo del club.

La differenza fondamentale con la maglia nerazzurra della stagione corrente è il ritorno alle strisce di larghezza regolare, dopo che per l'annata 2017/2018 i giocatori dell' Inter hanno indossato divise con bande di grandezza diversa.

Le immagini arrivano come spesso succede dal portale specializzato FootyHeadlines.com, che presenta la divisa del club lombardo indossata da 3 giocatori: Skriniar, Gagliardini e il capitano Mauro Icardi, nonostante le voci su un suo possibile addio.

La sconfitta contro il Sassuolo mette seriamente a rischio la presenza dell' Inter nella prossima edizione della Champions League, ma intanto incominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulla maglia che i giocatori nerazzurri indosseranno da agosto in poi.

Il sito specializzato FootyHeadlines.com svela in anteprima le maglie che i giocatori nerazzurri indosseranno dal prossimo anno.

