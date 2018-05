Il Sassuolo fa il colpaccio a San Siro. Nonostante i neroverdi fossero già salvi dopo il successo sulla Sampdoria di una settimana fa, hanno fatto l'impresa alla Scala del Calcio battendo 2-1 l'Inter di Luciano Spalletti che è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Un successo che è arrivato al termine di una settimana ricca di polemiche in cui si è parlato di un match dall'esito scontato, una gara che l'Inter avrebbe vinto agevolmente in goleada annullando così lo svantaggio che aveva nei confronti della Lazio per quanto riguarda la differenza reti.

Beppe Iachini nel post-partita ha commentato amareggiato queste voci ai microfoni di Sky Sport e Premium:

Ci siamo preparati come sempre. Mi ha dato fastidio sentire che l’Inter stava preparando il pallottoliere per affrontarci, che sarebbe finita 6-0 e cose simili. In Italia dobbiamo imparare ad avere rispetto dei professionisti che fanno sempre il loro dovere. Lo ricordo sempre ai miei giocatori, nessuno ti regala niente nella vita. Io mi sono conquistato tutto sul campo. Sottolineo che non ce l'ho con l'Inter ma con chi ha messo in giro certe voci offensive, ora quello che hanno detto devono rimangiarselo. C'era chi parlava di goleada, vittoria con handicap, io non so neanche cosa vuol dire. Abbiamo fatto una partita stupenda, veniamo da 10 risultati utili consecutivi. Se resto? Vedremo con la società a fine stagione. Ora vinciamo anche l'ultima