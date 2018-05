Napoli, la Procura non aprirà nessun fascicolo su De Laurentiis

⏱ 7️⃣5️⃣ 🔊 partita sospesa per gli indegni cori discriminatori del Ferraris contro Napoli e il Napoli 😞 ⚽️ #SampNapoli 0-1 🇮🇹 #SerieA 💙 #ForzaNapoliSempre

Personaggio sopra le righe ma onesto, sincero e genuino. Stasera è sceso in campo per fermare i cori vergognosi dei tifosi della sua squadra contro il Napoli. Bravo @unavitadacinema 👏 #SampNapoli pic.twitter.com/ABM89N82Pa

Sul prato verde del Ferraris, sotto una pioggia battente, è sceso anche il patron della Samp Massimo Ferrero che ha provato a calmare i suoi tifosi ricevendo in cambio insulti e gestacci. Dopo circa 180 secondi la gara è ripresa e poi Albiol ha firmato di testa il gol del 2-0 finale.

Correva il 75' di Sampdoria-Napoli, la squadra di Sarri era passata in vantaggio da 3' grazie a una magia di Milik quando l'arbitro Gavillucci ha sospeso la partita per cori discriminatori contro i napoletani che si erano sentiti a più riprese durante la partita.

Al 75' l'arbitro Gavillucci ha sospeso la partita per cori discriminatori dei tifosi doriani contro i napoletani: il presidente Ferrero è sceso in campo.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK