Il belga lascia i giallorossi in 10 per un fallo evitabile su Dybala. Il difensore bianconero non va mai in difficoltà pur contro un avversario di livello come Dzeko.

13 mag 2018 di Elmar Bergonzini

Una partita da tutto e niente. Tutto perché prima dell'inizio del week end a Roma e Juventus mancava un punto a testa per centrare i rispettivi obiettivi (la qualificazione in Champions League per i giallorossi, la vittoria dello scudetto per i bianconeri). Niente perché la sconfitta di ieri dell'Inter aveva già garantito alla squadra di Di Francesco la partecipazione alla massima competizione europea e perché i ragazzi di Allegri sapevano che avrebbero vinto lo scudetto anche con due sconfitte grazie alla differenza reti nettamente a loro favore.

Era una partita da tutto perché fra Roma e Juventus ci si aspetta sempre grande spettacolo, anche se i punti in Serie A non sono poi tanto importanti. Lo scialbo 0-0 dell'Olimpico ha però deluso le aspettative. Alla fine però il risultato di oggi accontenta tutti e non lascia l'amaro in bocca a nessuno. La Juventus è campione d'Italia per la settima volta di fila e la Roma dimostra ancora una volta di essere all'altezza.

L'unico che forse non è del tutto soddisfatto della sua prestazione è Nainggolan, espulso a metà ripresa per un fallo piuttosto ingenuo su Dybala. Il suo campionato finisce qui, ma, tutto sommato, non è un dramma nemmeno questo.

Serie A, le pagelle di Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Alisson 6, Florenzi 6,5, Fazio 6,5, Juan Jesus 6, Kolarov 6,5, Pellegrini 6 (dal 28′ st Gonalons 6), De Rossi 6,5 (dal 37′ st Strootman 6), Nainggolan 5; Under 6 (dal 36′ st Schick 6), Dzeko 6, El Shaarawy 6. Allenatore: Di Francesco 6.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; De Sciglio 6, Barzagli 6,5, Rugani 6,5, Alex Sandro 6; Matuidi 6, Pjanic 6; Bernardeschi 6,5 (dal 22′ st Douglas Costa 6), Dybala 6,5, Mandzukic 6 (dal 36′ st Bentancur 6); Higuain 6. Allenatore: Allegri 6,5.

I migliori

De Rossi 6,5

Una partita di grande generosità. Chiude su Higuain quando l'argentino ha una clamorosa occasione per portare in vantaggio la Juventus. Cuore e anima della squadra, è anche quantita e qualità.

Dybala 6,5

Lui il gol lo fa (e anche molto bello), ma gli viene annullato per fuorigioco millimetrico. In una partita spenta come quella di oggi, è uno dei pochi che ogni tanto ci prova con qualche guizzo. Subisce il fallo da Nainggolan che lascia la Roma in 10.

Barzagli 6,5

Dzeko ed El Shaarawy, due clienti scomodissimi, controllati con la massima tranquillità. Non va mai in difficoltà e aiuta la Juventus a mantenere la porta inviolata. Tanto basta per conquistare il settimo scudetto di fila.

I peggiori

Nainggolan 5

In una partita con ritmi piuttosto compassati e che aveva poco da dire al campionato, commette un fallo molto ingenuo su Dybala che lascia la Roma in 10. Quello l'episodio che taglia le gambe ai giallorossi.