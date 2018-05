Al triplice fischio del match contro l'Atalanta, terminato 1-1, il portiere classe '99 si è avvicinato al settore ospiti e ha offerto la sua maglia: i tifosi l'hanno rifiutata.

Atalanta-Milan finisce 1-1. In pieno recupero Masiello risponde a Kessié. Al triplice fischio del match giocato all'Atleti Azzurri d'Italia, Gigio Donnarumma - che ha sulla coscienza la rete del pareggio di Masiello - si è avvicinato al settore ospiti per regalare la sua maglia ai tifosi giunti fino a Bergamo. I sostenitori del Diavolo però l'hanno rifiutata e così il portiere classe '99 se l'è dovuta tenere.

Intanto dopo questa gara i rossoneri sono saliti a 61 punti e sono certi di chiudere la Serie A almeno al settimo posto che vuol dire Europa League ma attraverso tre turni preliminari. Per assicurarsi l'accesso diretto alla fase a gironi la squadra di Gattuso dovrà vincere nell'ultima giornata contro la Fiorentina, a meno che l'Atalanta non perda in casa del Cagliari (in caso di arrivo a pari punti avrebbe la meglio la Dea perché in vantaggio negli scontri diretti).