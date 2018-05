Serie A, Lazio e Inter a pari punti? Ecco chi va in Champions League

Biancocelesti e nerazzurri sono distanziati da tre punti e si giocheranno l'accesso alla Champions nello scontro diretto dell'ultima giornata.

498 condivisioni

un'ora fa

Era destino che Lazio e Inter si giocassero l'accesso alla Champions League nello scontro diretto dell'ultima giornata di Serie A. Già, domenica 20 maggio alle 20.45 biancocelesti e nerazzurri si affronteranno allo Stadio Olimpico e in palio ci sarà un pass per la massima competizione europea, alla prima edizione con la nuova formula che permette alle prime quattro del campionato italiano di qualificarsi direttamente alla fase a gironi.

Dopo la 37esima giornata la Lazio è quarta a quota 72 punti, l'Inter quinta a 69. I nerazzurri hanno perso clamorosamente 2-1 a San Siro contro il Sassuolo nell'anticipo serale di sabato, i biancocelesti hanno sprecato il match point non andando oltre il 2-2 sul difficile campo del Crotone.

La Lazio ha due risultati utili su tre: va in Champions League in caso di vittoria o pareggio. L'Inter non ha scelta: deve vincere per agganciare la squadra di Inzaghi e avere la meglio in virtù del vantaggio negli scontri diretti, prima discriminante in caso di arrivo a pari punti (lo scorso 30 dicembre Inter e Lazio hanno pareggiato 0-0 a San Siro) seguita dalla differenza reti. A questa corsa non partecipa la Roma che è già qualificata matematicamente grazie all'impresa del Sassuolo in casa dell'Inter.