I bianconeri sono di gran lunga il club con più campionati vinti in Serie A: ma al mondo esistono squadre che ne hanno conquistati di più. Molti di più.

13 mag 2018 di Daniele Minuti

La Juventus ha conquistato ufficialmente il 34esimo Scudetto della sua storia, confermandosi la dominatrice del campionato italiano per il settimo anno consecutivo e la squadra che ha vinto più volte la Serie A dalla sua nascita.

Ennesimo trofeo per la società bianconera che si avvicina sempre di più a "doppiare" il numero di Scudetti vinti dagli eterni rivali di Milan e Inter (entrambi fermi a 18 da quando è iniziata la dittatura bianconera targata Conte) e non sembra intenzionata a fermarsi..

Eppure la Juventus è ben lontana dall'essere la squadra che ha vinto più campionato nel resto del mondo. Esistono infatti diverse società che sono riuscite a conquistare i tornei casalinghi più volte della Vecchia Signora, sia in Europa che fuori.

Juventus, chi ha vinto più campionati dei bianconeri? In Europa dominano i Rangers

Quest'anno anche in Scozia c'è stata una squadra che ha portato a casa il titolo per il settimo anno consecutivo, il Celtic Glasgow che ha vinto la sua 49esima Scottish Premier League. Ma questo successo non permette di raggiungere i rivali del Glasgow Rangers, che dominano la classifica (in Scozia e nel mondo) con 54 campionati vinti. Subito sotto il club scozzese troviamo il Linfield, squadra ultracentenaria capace di vincere per ben 51 volte il titolo nordirlandese.

Non è riuscito a sforare i 7 anni consecutivi l'Olympiakos che in questa stagione è stato scalzato dall'AEK Atene. La squadra del Pireo però rimane di gran lunga la più vincente del campionato greco con ben 44 successi. Ha raggiunto la Juventus a quota 34 vittorie anche l'Anderlecht, tornato ad alzare il trofeo dopo 4 anni. Il Benfica è stato detronizzato dal Porto ma resta la squadra ad aver vinto più volte la SuperLiga con 36 successi.

All'estero il club più vincente è il Peñarol

E nel resto del mondo? I due club con più campionati vinti giocano entrambi in Uruguay, a Montevideo: il primo è il Peñarol che vinto il campionato nazionale ben 51 volte, 5 in più degli eterni rivali del Nacional. Per trovare un'altra squadra con questi numeri bisogna andare fino in Cina, dove il Nanhua Tiyu Hui Zuqiudui, meglio conosciuto come South China, ha trionfato nella First Division League di Hong Kong per 41 volte. La seconda società che ha più successi è il Seiko, fermo a 9.

In Paraguay il Club Olimpia ha vinto la Primera División per 40 volte, mentre la prossima squadra di questa speciale classifica è l'Al-Ahly: il club con sede al Cairo ha nel suo palmarés 39 successi nella Egyptian Premier League. L'ultimo club in giro per il mondo ad avere in bacheca più campionati della Juventus è il River Plate, che in Argentina detiene il record con 36 trionfi.

Molte di queste squadre giocano certamente in tornei poco competitivi, eppure si dice sempre che vincere una volta è difficile ma la vera impresa è ripetersi. Quindi giù il cappello di fronte a tutte queste formazioni, dominatrici nel loro paese.