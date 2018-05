I titoli sono per Roma-Juventus di questa sera e per la clamorosa sconfitta dell'Inter col Sassuolo, che rischia di toglierle la Champions League.

34 minuti fa di Daniele Minuti

Quella di oggi può essere la giornata decisiva per il campionato italiano, quella dei verdetti definitivi e inappellabili. Nell'anticipo serale della penultima giornata di Serie A è arrivata infatti l'inattesa sconfitta dell'Inter in casa contro il Sassuolo che ha messo a repentaglio le speranze nerazzurre di Champions League.

Oggi la Lazio avrà infatti la possibilità di chiudere il discorso battendo il Crotone. Mentre in serata potrà arrivare la certezza matematica della vittoria dello Scudetto da parte della Juventus, a cui basta un punto contro la Roma.

È proprio l'emozionante giornata di campionato che ci aspetta a trovare spazio sulle prime pagine dei giornali sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di oggi, una domenica che probabilmente sarà quella decisiva della stagione.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Scempions Inter, così no!"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra la clamorosa sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo e la partita fra Roma e Juventus di questa sera che potrebbe consegnare ufficialmente lo Scudetto ai bianconeri.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Patatrac Inter"

Anche il Corriere dello Sport dedica i suoi titoli al campionato: la Roma ha conquistato la Champions League e potrebbe essere seguita dalla Lazio in caso di vittoria contro il Crotone. Mentre la Juventus vuole lo Scudetto.

Corriere dello Sport

Tuttosport: "Florenzi, è Juve-Inter"

L'ultimo giornale sportivo italiano della rassegna stampa di oggi è Tuttosport, la cui prima pagina è dedicata alla Juventus che conquistando un punto stasera contro la Roma troverebbe la certezza matematica della conquista dello Scudetto. Ma il titolo principale è sul futuro di Florenzi, conteso da bianconeri e Inter.

Tuttosport

L'Equipe: "Un final de folie"

Apriamo il nostro sguardo all'estero incominciando dall'Equipe, che si concentra sui risultati della Ligue 1 arrivati ieri. E in particolare sul sorpasso del Monaco ai danni del Lione: il club del Principato è ora da solo al secondo posto con un turno da giocare.

Equipe

As: "Bale pide sitio para la final de Kiev"

Il primo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa è As, che con la sua prima pagina celebra la grande vittoria del Real Madrid contro il Celta Vigo di ieri sera. I Blancos hanno vinto con un tennistico 6-0.

As

Sport: "Pacto Griezmann"

Anche Sport si dedica alla Liga, ma concentrandosi in taglio alto sul Barcellona che questa sera giocherà il posticipo serale della penultima giornata del campionato spagnolo in casa del Levante quintultimo in classifica. Ma il titolo principale è su Griezmann, sempre più vicino alla Catalogna.

Sport

Mundo Deportivo: "Sin Mezzi"

Anche l'apertura del Mundo Deportivo è dedicata al Barcellona che nella trasferta sul campo del Levante cercherà di mantenere la sua imbattibilità nel campionato spagnolo dopo averlo vinto con molte giornate di anticipo ma senza Messi.

Mundo Deportivo

Marca: "Arrollador mensaje para Kiev"

Chiudiamo il capitolo spagnolo con Marca, che celebra il successo del Real Madrid. Nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, la squadra di Zidane ha dominato il Celta Vigo guidato da un grande Gareth Bale autore di una doppietta.

Marca

A Bola: "O final perfeito"

Terminiamo il nostro giro del mondo dei giornali sportivi con il portoghese la Bola: in prima pagina viene dato grande spazio alla festa del Porto che ieri ha chiuso il campionato con una bella vittoria in casa del Vitoria Guimaraes.