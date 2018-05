El Pantera Rodriguez potrebbe non combattere più in UFC. Parola di Dana White all'LA Times.

6 ore fa di Giovanni Bongiorno

A quanto pare Yair Rodriguez non farà più parte del roster UFC. Il primo vincitore della stagione latino-americana del reality The Ultimate Fighter è stato informato da UFC del licenziamento a causa del rifiuto espresso nell'affrontare Zabit Magomedsharipov il 4 agosto a UFC 227. È stato l'LA Times a riportare per primo la notizia, ripresa poi anche da MMA Fighting e MMA Junkie.

Il taglio non è ancora ufficiale, a quanto pare UFC avrebbe "soltanto" informato Rodriguez, ma non lo ha ancora definitivamente licenziato. A quanto pare a "El Pantera" erano stati offerti due avversari, Ricardo Lamas e il già citato Magomedsharipov. Secondo quanto riportato dall'LA Times, il presidente Dana White ha dichiarato che Rodriguez avrebbe rifiutato il match con Lamas.

Quando White dichiarò in seguito che Rodriguez avrebbe affrontato Zabit Magomedsharipov, "El Pantera" ha twittato l'hashtag #FakeNews. Inutile dire che il presidente UFC non l'ha presa affatto bene. Poco dopo infatti anche lui ha espresso un enigmatico messaggio tramite Twitter, scrivendo "Real News".

Il ragazzo - ha detto White all'LA Times - è fuori già da un anno. Ha rifiutato di combattere contro Lamas, adesso non vuole affrontare uno sotto di lui nei ranking? Può andarsene da un'altra parte. Non sappiamo come impiegarlo. Ha definito quel match come una notizia falsa. Questa invece è una notizia vera.

Se ufficialmente rilasciato, Rodriguez lascerebbe la promotion a venticinque anni e da peso piuma numero 11 al mondo. Ha un record di 10 vittorie e 2 sole sconfitte. Nella più importante promotion al mondo vanta un record di 6-1. L'unica sconfitta nell'organizzazione è arrivata per mano di Frankie Edgar, lo scorso maggio a UFC 211. Quel match, conclusosi con una vittoria per TKO in favore di Edgar, segnò l'ultima volta che Rodriguez calcò l'ottagono. In UFC, "El Pantera" ha capitanato due eventi Fight Night, contro BJ Penn e Alex Caceres, vincendo in entrambe le occasioni.