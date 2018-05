Dominio assoluto della scuderia di Stoccarda, Verstappen chiude al terzo posto. Delusione Ferrari: Vettel quarto, Raikkonen guai e ritiro.

26 minuti fa di Francesco Bizzarri

Vince e allunga in classifica Lewis Hamilton. L’inglese è il padrone indiscusso del GP di Formula 1 in Spagna. Secondo Bottas con le Mercedes fortissime sul circuito catalano. Terzo Verstappen, solo quarto Vettel, mai in forma con le gomme.

Le Frecce d’Argento chiudono così un weekend perfetto. E pensare che al semaforo verde Vettel aveva passato subito Bottas. Poi Lewis è subito scappato, Seb ha patito due treni di pneumatici e una macchina non al meglio.

Grande vittoria di Hamilton, prova di forza della Mercedes. Per la prima volta in questa stagione di Formula 1 non c’è una Rossa sul podio. Ritiro per Raikkonen dopo guai al motore.

Formula 1 Spagna: Hamilton è una freccia, delusione Raikkonen

Al semaforo verde Hamilton parte velocissimo nel GP di Formula 1 di Spagna: Vettel, terzo in griglia, infila Bottas e si mette alle spalle del leader del Mondiale. Poi il finlandese e Kimi Raikkonen. Alla seconda curva si gira Grosjean e fa strike: fuori Hulkenberg e Gasly.

Lewis lì davanti guadagna un secondo ogni tornata sulla Ferrari: impressionante il suo ritmo. Al 18esimo giro Seb rientra per mettere gomma bianca. Via via tutti gli altri pit stop. Non fa in tempo Raikkonen, con la Ferrari che perde potenza all’improvviso: ritiro.

Comanda Lewis!

L'incognita pioggia dura pochissimo: qualche goccia, poi nulla più. Ocon si ferma a bordo pista, Virtual Safety Car per tutti. Vettel ai box per il cambio gomme e rientra quarto. Davanti si ritrova Verstappen, con un'ala danneggiata e Bottas. Mossa che non paga.

La Red Bull dell'olandese, nonostante gomme più vecchie e qualche problema di aerodinamica, mantiene la terza posizione. Vince Hamilton, poi Bottas e Verstappen. Delusione Ferrari.