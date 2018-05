La gara sul circuito di Barcellona partirà alle 15:10 di domenica 13 maggio e sarà visibile in diretta per chi ha un abbonamento Sky e in differita in chiaro su TV8.

Finalmente Europa. Archiviate le tappe in Asia e Medio Oriente, la Formula 1 torna nel Vecchio Continente per il GP di Spagna. A Barcellona è tutto pronto per la quinta tappa del mondiale a quattro ruote. Dopo le sorprese riservate dall'Azerbaijan, i piloti sono alla ricerca di punti importanti per la classifica.

A cominciare da Sebastian Vettel: rimasto fuori dal podio a Baku e pronto a rispondere a Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes ha trovato due settimane fa la prima vittoria del 2018, sfruttando al massimo l'incidente di Bottas (foratura mentre era primo) e portandosi in testa al mondiale. Attualmente sono quattro i punti che separano i due sfidanti per il titolo (70 vs 66).

In Spagna ne vedremo delle belle, su questo non c'è dubbio. Anche i valori in campo cominceranno a delinearsi: solitamente in Catalogna i team di Formula 1 danno in loro meglio, senza timore di svelare le proprie carte. Come? Mettendo in pratica le nozioni apprese nei test invernali sui circuito di Barcellona.

Formula 1, dove vedere il Gran Premio di Spagna in TV e in streaming

Il quinto Gran Premio di questa stagione di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di Sky. Domenica 13 maggio alle 15.10 appuntamento con la diretta sul canale dedicato Sky F1 HD, numero 207 del decoder, ma per tutte le ultime notizie da Barcellona il pre gara comincerà già alle 13.40 con Paddock Live.

Chi non possiede l'abbonamento a Sky potrà comunque assistere al Gran Premio di Spagna in chiaro su TV8, che trasmetterà la gara in differita alle ore 21:00. La corsa sarà anche visibile anche su tablet, smartphone e pc andando sul sito di TV8.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky F1 HD:

Ore 13:40 - Paddock Live

Ore 15:10 - Gara

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:00 - Gara

In ultimo c'è sempre l'opzione internet tv per chi non avesse a disposizione una televisione negli orari della gara: per vedere la terza gara della stagione di Formula 1 basterà abbonarsi alla piattaforma streaming NowTv che trovate all'indirizzo https://www.nowtv.it/sport/.