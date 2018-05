EA Sports rilascia il Team of the Season del campionato più atteso dagli utenti: nessuna sorpresa in attacco, in cui figura anche Griezmann.

4 ore fa di Massimiliano Rincione

Habemus TOTS. EA Sports rilascia finalmente il Team of the Season più atteso, quello che vanterà l'overall più alto e quello che - soprattutto - porterà una serie di utenti a sperperare le proprie finanze su FIFA 18. Nei giorni scorsi la software house statunitense ha rilasciato la squadra dell'anno della Liga, massimo campionato spagnolo e tra i più utilizzati nel titolo: una squadra costruita attingendo quasi esclusivamente agli organici di Real Madrid e Barcellona, con qualche eccezione fatta per Atletico Madrid e Valencia.

Se ci ritenete esagerati date un'occhiata voi stessi: noterete con stupore che gli unici calciatori militanti in club di medio-alta classifica sono il portiere ex Cagliari Antonio Adan e l'attaccante ex Liverpool Iago Aspas, oggi rispettivamente al Betis Siviglia e al Celta Vigo. Una scelta dettata dallo strapotere delle quattro squadre già menzionate, con FIFA 18 che ha omaggiato il campionato iberico con una squadra guidata in attacco da Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann: overall pazzeschi per i tre, che fanno registrare un 99, un 98 e un 96.

We like to Partey. We like, we like to Partey.



Thomas Partey is the 24th @LaLiga #TOTS player and will be available via DKT on May 14th #FUT pic.twitter.com/5Rg7ubuq06 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 11, 2018

Tanta qualità anche a centrocampo, dove Modric risulta essere il grande escluso a dispetto di Parejo, Kroos, Saul, Casemiro, Isco e Busquets. Difesa quasi del tutto di marca blaugrana e e colchonera, fatta eccezione per un Sergio Ramos impossibile da lasciar fuori per le sue doti da marcatore ed attaccante aggiunto.

FIFA 18: come ottenere una carta TOTS

La domanda che tutti si fanno adesso è: come ottenere una carta TOTS in FIFA 18? La risposta più ovvia e scontata, ovviamente, conduce al più classico degli spacchettamenti. Qualora non foste degli utenti sponsorizzati o più semplicemente degli spendaccioni potrete comunque tentare la sorte attraverso una delle Sfide Creazioni Rosa dedicate. La SBC rilasciata alle 19 di domenica 13 maggio infatti vi consentirà di ottenere una carta del Team of the Season della Liga attraverso lo scambio di una rosa con overall 84, in cui dovrà però essere inserita una carta TOTS. Non vi resta dunque che tentare la fortuna, sperando che la sorte vi sorrida!