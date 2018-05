Contro il Sassuolo l'argentino manca tante occasioni e non aggancia Immobile in testa. L'esterno scuola Roma sale a 10 gol in campionato.

9 ore fa

La partita contro il Sassuolo non è soltanto decisiva per la corsa Champions League ma anche a quella del titolo di capocannoniere: Icardi, che ha mancato molte occasioni, non è riuscito ad agganciare Immobile in testa alla classifica marcatori Serie A.

A differenza dell'argentino, Politano è andato in gol raggiungendo la doppia cifra in campionato. Mentre nel primo anticipo è andato ancora una volta in rete Diabaté del Benevento, a quota 8 nella classifica marcatori Serie A dal suo arrivo a gennaio.

Classifica marcatori Serie A

Ecco la classifica marcatori Serie A.