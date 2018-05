L'esterno d'attacco del Crystal Palace è molto vicino al trasferimento alla corte di Guardiola: in Inghilterra sono certi della chiusura della trattativa.

un'ora fa di Marco Ercole

Poco tempo fa, quando le voci di calciomercato riguardo gli interessamenti nei suoi confronti (di squadre del calibro di Arsenal, Chelsea e Tottenham) iniziavano ad alzarsi sempre rumorose, Wilfried Zaha aveva provato a togliere il volume, annunciando la sua volontà di restare nel club dove è cresciuto: "Non riesco a vedermi da nessun'altra parte”.

L'attaccante classe 1992, però, difficilmente potrà dare seguito a questi buoni propositi romantici. Sono troppi i circa 57 milioni di euro che il Manchester City è pronto a mettere sul piatto pur di convincere i Glaziers a cedere il loro gioiello, fresco vincitore del premio come "Player of the month" di aprile (grazie anche ai suoi 4 gol in 4 partite).

L'esterno offensivo del Crystal Palace è approdato nel 2004 alla corte degli Eagles, facendo tutta la trafila delle giovanili, raggiungendo anche la convocazione nella nazionale inglese, ma scegliendo poi di rappresentare i colori dei suo paese d'origine, la Costa d'Avorio.

Getty Calciomercato, Zaha premiato come giocatore del mese di aprile

Calciomercato, Zaha a un passo dal Manchester City

Nel mezzo anche l'esperienza nel Manchester United (uno degli ultimi colpi di calciomercato di Alex Ferguson) ma con i Red Devils Zaha non è riuscito a imporsi, collezionando appena 4 presenze per poi tornare in pianta stabile a Londra.

In questa stagione, a 25 anni, ha trovato la sua reale consacrazione, segnando 8 gol e servendo 3 assist nelle 27 partite giocate dal primo minuto, contribuendo in modo decisivo alla corsa verso la salvezza della squadra guidata da Roy Hodgson.

Numeri che hanno spinto Pep Guardiola (scottato anche dal rifiuto del Leicester a cedere a Mahrez lo scorso gennaio) a metterlo in cima alla lista dei suoi desideri di calciomercato, così in alto da essere disposto a offrire una cifra spropositata, a cui il Crystal Palace potrà difficilmente rispondere "no". I 50 milioni di sterline proposti (come anticipato, circa 57 in euro), infatti, rendono la trattativa a un passo dalla chiusura, con buona pace di tutte le altre concorrenti. E del romanticismo di Zaha.