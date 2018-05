Il club croato ha accettato l'offerta dei giallorossi per il classe 1997.

3 ore fa

La Roma batte il primo colpo sul calciomercato. L'offerta dei giallorossi di 7 milioni di euro fatta alla Dinamo Zagabria per Ante Coric è stata accettata, ora manca solo l'annuncio ufficiale.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il direttore sportivo Monchi non si fermerà ovviamente all'acquisto del trequartista croato classe 1997. Sul taccuino dello spagnolo ci sono tanti altri nomi.

Figura ad esempio quello del giovanissimo portiere Marko Johansson, 19enne in forza agli svedesi del Malmoe che potrebbe però essere girato in prestito. Compare anche l'esterno dell'Ajax Justin Kluivert, classe 1999 in scadenza tra un anno e assistito da Mino Raiola.